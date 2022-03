5 причин пити кефір щодня: корисні властивості

Навіщо потрібно пити кефір? Ми зібрали лікувальні властивості цього смачного та корисного молочнокислого продукту.

Кефір варто пити щодня. Адже він має надзвичайно багатий та різноманітний набір корисних речовин, які позитивно впливають на здоров`я.

Зокрема, вітаміни А, групи В, С, D, РР, а також такі мінерали як калій, мідь, фосфор, кальцій та інші.

На алергію сьогодні страждає багато хто з нас. І явище це, м’яко кажучи, неприємне.

Тому тим, хто час від часу з ним стикається, дієтологи радять ввести до раціону кефір.

У ньому міститься такий елемент як полісахарид, який запобігає появі симптомів алергії.

Як допоміжний засіб кефір варто регулярно вживати і при бронхіальній астмі.

Кефір допомагає відновити баланс молочнокислих бактерій у кишечнику. Цей напій діє як пробіотик та є відмінною профілактикою хвороб шлунково-кишкового тракту.

Тож якщо маєш подібні проблеми – додай кефір до свого меню. Але перед тим бажано проконсультуватися з лікарем.

Кефір – це потужне джерело кальцію – мінералу, необхідного для здоров’я кісток. Крім того, у напої є ще й вітамін К2, який допомагає кальцію краще засвоюватись.

Зміцненню кісток та зубів сприяють також і магній, фосфор та вітамін D, які теж містяться у кефірі.

Настрій не на висоті? Випий склянку кефіру. Він містить амінокислоту триптофан, яка в організмі перетворюється на гормона радості – серотонін.

Втім, зауваж: оскільки кефір розслаблює нервову систему, не варто вживати його перед важливими зустрічами або іспитами.

Пробіотики, які містяться в кефірі, здатні ефективно захищати організм від деяких інфекцій. Зокрема, молочнокислий напій допомагає пригнічити ріст таких бактерій як хелікобактер, сальмонела та кишкова паличка.

З обережністю варто вживати кефір людям із панкреатитом та виразкою, а також дітям віком до 8 місяців.

