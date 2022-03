Залишилися без даху над головою. Знаменитості, будинки яких постраждали від російських загарбників

У кого з українських зірок окупанти обстріляли дім?

Нахабні окупанти не шкодують нікого.

Вони знищують будинки мирного населення, убивають невинних дітей та не цураються цілитися навіть у пологові будинки.

Тисячі людей через російських військових, для яких не існує моральних норм, залишилися без даху над головою.

Не оминуло горе й декого з українських зірок.

Розповідаємо, кому з популярних українців доведеться відбудовувати оселі після закінчення війни.

Російські окупанти знищили частину життя соліста відомого українського гурту “Друга ріка”.

Будинок Валерія Харчишина в Гостомелі повністю згорів.

На щастя, під час пожежі в будинку не було нікого.

За словами співака, він вкладав у будівництво всі гроші й досі не може сказати своїм рідним про те, що в них більше немає дому.

Харчишин зазначив, що він обов’язково відбудує оселю, а от підступним загарбникам ніколи не вдасться знищити волю українського народу.

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк отримав від окупантів незвичний “подарунок” на ювілей.

Свій 60-й день народження ведучий зустрів на заході України.

14 березня російські загарбники влучили в його будинок під Києвом, про що він дізнався від сусідів.

Він також наголосив на тому, що російські військові — справжні боягузи, яким немає прощення.

Наразі відомо, що в будинку повибивало вікна й пошкодився фасад.

Зачепило й будинок відомої української танцівниці Ілони Гвоздьової.

Після того, як снаряд влучив у її оселю, вона написала емоційний пост, а також виклала кілька сторіз, у яких засудила дії окупантів.

Гвоздьова також звернулася до людей, чиї мізки промиті пропагандою та закликала їх більше ніколи не говорити, що українці обстрілюють самих себе.

Біль і відчай Ілони зараз відчувають сотні українців, які так само залишаються без даху над головою.

Продюсер та ведучий популярного шоу “Орел і решка” під час війни опинився в епіцентрі бойових дій.

Йому разом із сином вдалося вирватися з пекла, що відбувалося в Бучі під Києвом, лише за два тижні після початку жахливих подій.

Синельникову завдяки зеленому коридору вдалося вирватися живим, проте його будинок зазнав руйнувань.

Та попри матеріальні втрати, продюсер продовжує радіти тому, що залишився живим.

16 березня російські снаряди влучили в Подільський район Києва, де розташований будинок українського продюсера Юрія Фалеси.

В оселі Юрія повибивало вікна та пошкодився фасад.

Рятувальники встигли швидко ліквідувати пожежу, проте відбудовувати будівлю все одно доведеться.

У такій складній ситуації варто зберігати здоровий оптимізм та пам’ятати про те, що головна цінність — людське життя.

Відновити будинок можна завжди, а от повернути людину до життя вже не вдасться.

Тож, не втрачаймо надії на світле майбутнє й тримаймося заради нашої Батьківщини!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських зірок пішов воювати.

Фото: Pexels

