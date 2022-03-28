Магнітні бурі у квітні 2022 – календар небезпечних дат

Кінець березня 2022 та перші дні квітня стануть напруженим періодом для українців.
Саме в ці дні слід очікувати сильних магнітних коливань та погіршення самопочуття у вразливих людей.
Однак залишок місяця буде відносно небагатим на магнітні бурі й принесе довгоочікуваний спокій.
У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у квітні 2022.
Магнітні бурі у квітні 2022
У перші два дні квітня слід очікувати на потужні магнітні бурі, що можуть викликати слабкість та втому у деяких людей.
У ці дні варто бути особливо обачними та піклуватися про своє здоров’я.
1-2 квітня – сильна магнітна буря
7 квітня – середня магнітна буря
18 квітня – сильна магнітна буря
20 квітня – слабка магнітна буря
Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?
Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:
- головний біль та загострення мігреней
- слабкість
- сонливість або навпаки відсутність нормального сну
- тахікардію
- нудоту
- підвищення тиску
- нестабільність настрою
Як мінімізувати ризики для свого здоров’я?
- Пам’ятайте про водний баланс: пийте щонайменше півтора літра води на добу. За можливості заміни воду на трав’яні чаї, компоти з ягід або цикорій.
- Не переїдайте напередодні магнітних бур.
- Про алкоголь та кофеїн краще також забути.
- Гостра, дуже солона або солодка їжа також можуть погіршити самопочуття під час магнітних коливань, тож краще утриматися від них.
- За можливості споживайте корисну їжу: свіжі овочі, фрукти. Якщо не маєте до них доступу, їжте крупи, багаті на корисні мікроелементи. Їх точно можна знайти навіть у період бойових дій.
- Не перенавантажуйте себе виснажливими тренуваннями та фізичними вправами.
- Намагайтеся частіше виходити на свіже повітря. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.
- Намагайтеся на певний час абстрагуватися від новин про війну й дайте нервовій системі перепочити від стресів.
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Фото: Рexels