Магнітні бурі у квітні 2022 – календар небезпечних дат

Кінець березня 2022 та перші дні квітня стануть напруженим періодом для українців.

Саме в ці дні слід очікувати сильних магнітних коливань та погіршення самопочуття у вразливих людей.

Однак залишок місяця буде відносно небагатим на магнітні бурі й принесе довгоочікуваний спокій.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у квітні 2022.

Магнітні бурі у квітні 2022

У перші два дні квітня слід очікувати на потужні магнітні бурі, що можуть викликати слабкість та втому у деяких людей.

У ці дні варто бути особливо обачними та піклуватися про своє здоров’я.

1-2 квітня – сильна магнітна буря

7 квітня – середня магнітна буря

18 квітня – сильна магнітна буря

20 квітня – слабка магнітна буря

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:

головний біль та загострення мігреней

слабкість

сонливість або навпаки відсутність нормального сну

тахікардію

нудоту

підвищення тиску

нестабільність настрою

Як мінімізувати ризики для свого здоров’я?

Пам’ятайте про водний баланс: пийте щонайменше півтора літра води на добу. За можливості заміни воду на трав’яні чаї, компоти з ягід або цикорій.

Не переїдайте напередодні магнітних бур.

Про алкоголь та кофеїн краще також забути.

Гостра, дуже солона або солодка їжа також можуть погіршити самопочуття під час магнітних коливань, тож краще утриматися від них.

За можливості споживайте корисну їжу: свіжі овочі, фрукти. Якщо не маєте до них доступу, їжте крупи, багаті на корисні мікроелементи. Їх точно можна знайти навіть у період бойових дій.

Не перенавантажуйте себе виснажливими тренуваннями та фізичними вправами.

Намагайтеся частіше виходити на свіже повітря. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.

Намагайтеся на певний час абстрагуватися від новин про війну й дайте нервовій системі перепочити від стресів.

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Фото: Рexels

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