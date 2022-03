Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків

Великдень 2022: коли і як православні та католики України відзначатимуть велике християнське свято.

Великдень, або Світле Христове Воскресіння – одне з головних свят для усіх християн.

Цьогоріч воно стане особливим для всіх українців, що пережили бойові дії.

Воно символізує перемогу над смертю Ісуса Христа, який приніс своє земне життя в жертву заради спасіння людства від страшних бід.

Великдень є перехідним святом, тобто його дата щороку зміщується.

Так, у 2022 році православні та греко-католики святкуватимуть його 24 квітня, а католики – 17 квітня.

В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем.

Оскільки він завжди припадає на неділю, то наступний після неї понеділок, 25 квітня, також буде неробочим.

Таким чином, українці матимуть подовжені вихідні з 23 по 25 квітня.

Підготовку до Світлого Христового Воскресіння віряни починають за сім тижнів, тримаючи сорокаденний Великий піст.

У православних і греко-католиків він триватиме з 7 березня по 23 квітня.

Католики ж будуть постувати з 2 березня по 16 квітня.

Останні 7 днів перед Великоднем називають Страсним тижнем.

У цей час згадують про останні дні Христа на землі, його страждання, розп’яття, смерть і чудесне воскресіння.

До Світлого Христового Воскресіння традиційно печуть паски, фарбують яйця («крашанки») та готують різноманітні святкові страви.

У великодній ранок заведено збирати великодній кошик і освячувати смаколики в церкві.

З Великодня і до свята Вознесіння (цього річ 26 травня у католиків, 2 червня у православних) християни вітаються “Христос воскрес!”. На вітання відповідають “Воїстину Воскрес!”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.

Фото: Рixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.