Зневоднення організму: як його розпізнати та відновити водний баланс

Щодня організм людини втрачає помірну кількість води: через піт, сльози, сечовиділення і т.д.

За нормальних умов ми відновлюємо водний баланс їжею та рідиною.

Однак часом наші внутрішні процеси дають збій.

Як наслідок виникає зневоднення.

У період війни особливо важливо виявляти проблеми на початковій стадії, аби вчасно їх усувати.

Міністерство охорони здоров’я України дало кілька порад, що допоможуть розпізнати зневоднення та запобігти його виникненню.

Деякі стани організму викликають втрату води та зневоднення.

Серед них:

Зверніть увагу на такі симптоми: сухість у роті, запалі очі, щоки, м’яке тім’ячко на верхівці черепа.

Також сигналами можуть стати сухі підгузки протягом трьох годин, відсутність сліз, коли дитина плаче.

Маленька дитина, що має зневоднення, може бути слабкою, сонливою й дратівливою.

До основних симптомів належать:

За помірного зневоднення людина може відчувати спрагу, сухість у роті, судоми м’язів, головний біль, сухість шкіри й зменшення кількості сечі під час сечовипускання.

До речі, темно-жовтий колір сечі також сигналізує про внутрішню проблему.

Пийте рідину, як тільки відчуваєте спрагу.

Якщо пити важко через погане самопочуття, ковтайте воду маленькими порціями, а потім поступово збільшуйте їх.

Дитину можна поїти з маленької ложечки, аби їй було легше ковтати.

Денну норму води краще розподіляти рівномірно протягом дня: не намагайтеся випити все за 1-2 рази.

Звертайте увагу й на колір сечі. Вона має бути блідо-жовтою або прозорою.

Фото: Pexels

