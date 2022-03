Реальна вага: як і коли краще зважуватись

Як правильно зважуватися – детальна інструкція.

Слідкувати за своєю вагою важливо не тільки для того, щоб мати приголомшливий вигляд в очах інших.

Вага нашого тіла дуже часто сигналізує нам про проблеми в організмі й допомагає зрозуміти, що йому бракує певних елементів.

Саме тому важливо зважуватися якомога частіше.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як зважуватися, щоб дізнатися свою точну вагу.

Експерти рекомендують перевіряти вагу свого тіла одразу після сну.

Саме в цей період наш організм не обтяжений їжею й не містить зайвої води.

Зніми з себе всі аксесуари й зайвий одяг, достатньою залишитися в спідній білизні.

До речі, не варто зважуватися й одразу після виснажливого тренування, адже тоді вага буде неточною.

Положення приладу для зважування також дуже важливе.

Ваги мають перебувати на рівній твердій поверхні.

Не варто ставити їх на м’який килим або на рельєфні ділянки підлоги.

Пам’ятайте про те, що ставати на ваги потрібно в одному місці, не пересувайте їх усією квартирою.

Щоб переконатися в тому, що ваги дають мінімальну похибку, достатньо поставити на них пляшку води або продукт, вага якого точно вказана на етикетці.

Більшість сучасних електронних приборів дає максимальну похибку в сто грамів.

Не варто маніакально зважуватися по кілька разів на день, адже маса нашого тіла постійно змінюється протягом доби.

Саме так найпростіше можна простежити динаміку змін.

Не рекомендовано зважуватися після прийняття їжі або вживання напоїв.

Також не слід ставати на ваги при запорі й після вживання жирної й солоної їжі.

У цей період в організмі може утворитися надлишок води, що додасть ваги й створить неточність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зупинити випадіння волосся.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.