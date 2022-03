Купи квиток, щоб врятувати тварин. Як допомогти українським зоопаркам

Як допомогти українським зоопаркам.

Від війни страждають також тварини, зокрема ті, що знаходяться в зоопарках.

В них закінчують запаси їжі, їм страшно від звуків вибухів, подекуди зникло тепло.

А без допомоги людей вони приречені на загибель.

Як кожен може допомогти і врятувати тварин в зоопарках.

Кадри з Миколаївського зоопарку, куди влучили гради російських окупантів, неможливо дивитись без сліз.

Директор зоопарку Володимир Топчий щодня інформацією на власній сторінці про ситуацію в зоопарку. Небайдужі працівники залишаються на роботі й цілодобово доглядають за тваринами, що налякані .

Нині кожен охочий підтримати тваринок, може придбати квиток, щоб допомогти їм вистояти в цей складний час.

Зробити це можна за посиланням.

Київський зоопарк щодня звітує про життя мешканців та їх умови.

Наразі тварини під цілодобовим наглядом фахівців, а допомагають зоопарку з усіх куточків світу.

До тварин надходить допомога з Варшави, Чехії та Німеччини.

Якщо ви хочете долучитись і допомогти, переходьте:

Реквізити зоопарку для благодійного внеску за посиланням тут.

Тут можна купити електронні квитки до Київ Зоо.

Зоопарк і ландшафтний заповідник у Харківській області наразі перебуває під обстрілами. Там живе понад 4000 тварин.

За останні два тижні власникові зоопарку Олександрові Фельдману, на щастя, вдалося евакуювати частину тварин – за його словами, наляканих лева й шимпанзе вивозили безпосередньо в легкових машинах, під обстрілами.

Однак, ті що залишаються — потребують допомоги, адже запаси кормів закінчуються.

Карта для допомоги:

4176 4901 5000 1066 (Фельдман Олександр Борисович)

Міжнародні реквізити за посиланням

Одеський зоопарк став другою домівкою для покинутих чи залишених тварин. Люди, які вирішили залишити домівку, приносять домашніх улюбленців туди.

Нині зоопарк має достатньо кормів та їжі для тварин, а всі працівники перебувають на своїх робочих місцях, тварини доглянуті.

Реквізити для допомоги Одеському зоопарку можна знайти на фейсбук-сторінці.

Сучасний контактний зоопарк перебуває в епіцентрі жахливих боїв на Київщині.

Тварини доводиться вже голодувати та мерзнути під звуки вибухів.

Поки зоопарк чекає на офіційний зелений коридор, яким можна безпечно виїхати з-під обстрілів, вони допомоги.

Картковий рахунок для допомоги зоопарку:

5169 3324 0784 1611

Також інформацію про те, як допомогти зоопарку, можна знайти за посиланням:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як аферисти використовують евакуацію у своїх цілях.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.