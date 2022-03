Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч

Чим корисна капуста – корисні та лікувальні властивості.

Білокачанна капуста – це надзвичайно корисний овоч, який обов’язково варто включити до свого раціону.

У період бойових дій наш організм особливо потребує корисних мікроелементів, аби мати енергію для боротьби з ворогами.

Капуста містить чимало вітамінів, серед яких – С, Р, К, Е, вітаміни групи В та унікальний вітамін U. Причому, їхній рівень майже не знижується навіть при тривалому зберіганні й заквасці.

А ще овоч багатий на мікроелементи, такі як сірка, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, цинк, мідь тощо.

Тож, власне, користь капусти важко переоцінити. Її доступність під час війни та користь роблять її справжньою королевою серед овочів.

Свіжа капуста – чудовий засіб, який допомагає заспокоїти нервову систему та міцно заснути. Таку властивість овоча помітили ще у Давньому Римі.

Аби відчути снодійний ефект, потрібно завести звичку щодня їсти салат із капусти, а за годину до сну випивати пів склянки капустяного соку.

Стрес, викликаний бойовими діями, можна подолати й без пігулок.

Зараз не в усіх є можливість дібратися до аптеки й купити потрібні ліки.

Властивість капусти позбавляти від поганого самопочуття. капусти також відома з давніх-давен. Щоб позбутися головного болю, наші предки жували її та пили сік із неї.

Також корисно прикладати капустяні листи до голови – саме там, де відчуваєш дискомфорт.

Білокачанна капуста входить до складу багатьох дієт. Річ у тому, що вона містить унікальну тартанову кислоту, яка не дає жировій тканині накопичуватися у тебе на стегнах та в інших проблемних місцях.

Для цього бажано їсти саме сиру капусту або пити її сік.

Унікальний вітамін U, на який багата білокачанна капуста, не дає холестерину склеїтися з білками й осісти на стінках судин.

Саме тому вона допомагає знизити рівень холестерину і є чудовою профілактикою атеросклерозу.

Капуста діє як відхаркувальний, протизапальний та антисептичний засіб. Особливо ефективна у вигляді соку, доповненого цукром чи медом.

Вкрай актуальна властивість у такі непрості часи, адже багатьом доводиться сидіти в холодних бомбосховищах протягом кількох днів.

Втім, зауваж: народні методи не заміняють лікування, яке призначив лікар.

Капуста може нашкодити людям, які мають такі порушення і захворювання:

