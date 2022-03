Як врятуватися під час обвалу будинку: інструкція від МВС

Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обвалу будинку.

Бойові дії змушують заздалегідь готуватися до будь-яких обставин.

Лише за один тиждень війни в Україні від обстрілів ракетами постраждали десятки будинків.

Сотні людей опинилися під завалами в очікуванні на порятунок.

Аби зберегти своє життя, перебуваючи під уламками будівлі, потрібно діяти за чітким планом.

Розповідаємо, як урятуватися під час обвалу будинку.

Після обвалу важливо якомога швидше покликати когось на допомогу.

Якщо хтось вас почув, опишіть, де саме ви перебуваєте й що вас оточує.

Уважно огляньте всі кінцівки. Через больовий шок, можна одразу й не зрозуміти, що у вас зламана рука чи нога.

Надайте собі першу медичну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо маєте серйозні травми, не рухайтеся до приїзду лікарів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як урятуватися від обстрілів.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.