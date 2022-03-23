Бермудський трикутник для російських окупантів: добірка мемів про легендарну Чорнобаївку

Добірка найкращих мемів про село Чорнобаївка.

Пропри всі негативні аспекти війни, вона породжує нових героїв.

Чого лише варті київський привид, жінка, що сказала військовому покласти насіння соняшника в кишеню, аби він потім удобрив землю, та чоловік, що намагався зупинити танк голими руками.

Легендарним стало й село Чорнобаївка в Херсонській області, у якому загарбники нещодавно зазнали поразки вже вдев’яте.

Навіть у такі непрості часи люди знаходять у собі сили глузувати з немічних окупантів і створювати воєнні жарти про героїчне селище.

Ранок у Великому Місті підготував добірку найвлучніших мемів про Чорнобаївку, які піднімуть настрій та бойовий дух.

Найкращі меми про Чорнобаївку

Жартують про неймовірно стійке село навіть найвідоміші політики України.

Якби всі 7 частин культової книги про Гаррі Поттера писали за українськими мотивами, вони б мали такі назви:

Гумор — ще одна наша зброя проти ворогів.

З таким завзяттям і єдністю ми точно переможемо дуже скоро!

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про Олексія Арестовича.

Головне фото: Юрій Журавель

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.