Як підключити інтернет Starlink від Ілона Маска і скільки це коштує

Як підключитись до інтернету Starlink.

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск підтримує Україну у повномасштабній війні, що розв’язала Росія.

Він надав доступ до супутникового інтернету Starlink.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповідає, як і чим допомагає глобальна супутникова система для доступу до інтернету та як до нього підключитись.

Starlink — додаток, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X.

У будь-якій точці планети.

Система Starlink працює через супутники зв’язку, розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 кілометрів над поверхнею).

Кожен важить приблизно 250 кілограмів та працює від сонячної батареї.

Зараз на орбіті у робочому стані перебувають 1915 супутників.

Starlink вже працює в Україні для критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових підприємств, медичних закладів тощо.

Загалом під’єднатися можуть усі охочі, у яких встановлений комплекс Starlink.

Але наразі системи встановлюються лише у воєнних частинах та селищах, де великі проблеми зі зв’язком.

Щоби підключитися, потрібен термінал, який виглядає як невелика супутникова тарілка, штатив та роутер.

Необхідно заповнити заявку на підключення. Її має підтвердити компанія, а вона обробляє заявки в порядку живої черги.

Після оплати вам надішлють коробку поштою. В ній має бути Wi-Fi-маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення.

Після з’єднання по схемі, потрібно встановити додаток Starlink на смартфон через Google Play або AppStore. У додатку слідуйте підказкам.

Фото: Рexels

