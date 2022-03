Польова кухня для тих, хто цього найбільше потребує: де в Києві безкоштовно поїсти

Які київські заклади безкоштовно годують тих, хто потребує допомоги.

В Україні триває війна, і багатьом із нас зараз непросто.

Особливо літнім людям та тим, хто втратив домівки і роботу.

Ранок у Великому Місті розповідає про те, де в Києві безкоштовно годують пенсіонерів та нужденних.

Ресторатор Алекс Купер створює мережу соціальних закладів харчування під назвою “Паляниця”.

Вони безкоштовно обслуговують українських пенсіонерів в умовах воєнного стану.

Адреси:

Пенсіонери зможуть отримати харчування щодня з 12:00 до 15:00.

Їжу можна взяти з собою або поїсти всередині.

Шеф-кухар Євген Клопотенко залишився в Києві та допомагає країні у війні.

У своєму ресторані він готує для тероборони, поліції та Нацгвардії.

Зараз розгортається польова кухня для тих, хто цього найбільше потребує.

За словами Євгена, щодня обсяг роботи збільшується, вже готують понад півтори тисячі порцій.

Через це Клопотенку довелось орендувати ще одне приміщення:

У новому закладі готуватимуть українські страви для людей, у яких немає змоги купити собі поїсти.

Мережа ресторанів Дмитра Борисова частково відновили свою діяльність.

“Кухонні війська”, ресторатор називає теперішню роботу 7 волонтерських кухонь, нині готують 3000 порцій на день.

На одній зміні працює в середньому 55 кухарів.

Заклади готують для військових, поліції, тероборони, волонтерів та пацієнтів Охмадиту.

Також приймають точкові замовлення волонтерів.

Щоб отримати допомогу, звертайтесь до ресторану напряму.

Фото: Рexels

