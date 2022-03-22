Бюджетна, але цілюща: корисні властивості квашеної капусти

Квашена капуста: корисні властивості, протипоказання та простий рецепт.
У період війни особливо важливо дбати про свій організм та насичувати корисними речовинами, що надають енергії для боротьби з ворогом.
На жаль, у такі непрості часи не в усіх є доступ до свіжих фруктів та овочів.
Однак є один продукт, що не поступається їм за користю та є чи не в кожному магазині.
Квашена капуста – це буквально скарбниця вітамінів (A, B і C тощо), мікроелементів (кальцій, калій, цинк, магній), молочної кислоти, пектину та інших суперкорисних речей.
А аскорбінової кислоти в ній навіть більше, ніж в лимонах та апельсинах! З’їдай лише 100 грамів продукту на день – і ти забезпечиш себе потрібною дозою вітаміну С.
Процес закваски капусти корисні речовини не руйнує, навпаки – навіть примножує. Тому ця страва може стати відмінною альтернативою важкодоступним і не завжди якісним заморським овочам і фруктам.
Корисні властивості квашеної капусти
Для травлення
Квашена капуста містить багато пробіотиків.
Це корисні лакторбактерії, які допомагають кишечнику нормально функціонувати та виводити весь бруд з організму.
А клітковина, якої теж чимало в капусті, стимулює травлення та чинить помітний детокс-ефект.Також по темі: Як зберігати продукти свіжими без холодильника: поради від Клопотенка Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику Зміцнюємо імунітет у період війни: топ продуктів, які захищають від вірусів
Для схуднення
Квашена капуста для схуднення – те, що треба. Завдяки особливій речовині – тартроновій кислоті – вона не дає вуглеводам швидко перетворюватися на жири та відкладатися.
А ще – містить мало калорій і водночас дає тривале відчуття ситості, яке в період бойових дій необхідне кожному.
Томі дієтологи дуже часто включають цей продукт до раціону тих, хто прагне швидко та безпечно схуднути.
Від застуди
До складу квашеної капусти входять органічні кислоти – саме вони надають овочу характерний смак і аромат.
Завдяки цьому капуста покращує імунітет і допомагає організму активно боротися з усіма зовнішніми «ворогами».
Ця властивість продукту актуальна, як ніколи, адже багатьом доводиться сидіти в холодних укриттях, а потім страждати від застуди й поганого самопочуття.
Для нервової системи
У період підвищеної нервової активності введи до свого меню квашену капусту.
Як би дивно це не звучало, але це допоможе впоратися з емоціями, подолати стрес і не впасти в затяжну депресію через складну ситуацію в країні.
Від алергії та запалень
Для початку розберемося, що таке алергія та запалення і як вони виникають.
Основна причина – активація аутоімунітету (це коли організм помилково вважає власні тканини шкідливими та починає їх атакувати).
Квашена капуста містить пробіотики, які допомагають відрегулювати дію цих «клітин-кілерів» і спрямувати їхню енергію в правильне русло.
У результаті алергічні реакції та подразнення зменшуються або зникають.
Для чоловіків
Квашена капуста принесе користь і чоловкам.
Вона здатна зняти помілля, покращити ерекцію та попереджує розвиток простатиту.
Як приготувати квашену капусту – рецепт
Інгредієнти:
- Капуста
- Морква – 1 шт на 1 кг капусти
- Сіль – 1 сл.л. на 1 кг овочів.
Приготування:
- Нашинкувати капусту і натерти моркву.
- Перекласти в скляну банку, злегка втрамбовуючи.
- Зверху насипати сіль і залити холодною фільтрованою водою.
- Прикрити банки рушником або серветкою (кришками не накривати) і залишити при кімнатній температурі на 2-3 дні для заквашування.
- Коли капуста буде готова – накрити кришкою і зберігати в холодильнику або в будь-якому прохолодному місці, якщо немає доступу до спеціальної камери.
Кому не можна квашену капусту – протипоказання
Погано переносити квашену капусту можуть люди з захворюваннями шлунка, підшлункової залози і кишечника.
Вживання її ввечері може спричинити бродіння в кишечнику та набряки на тілі. Тому краще їсти цей продукт у першій половині дня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налагодити роботу кишківника під час бойових дій.
Головне фото: @elzatrisantovich