Посівний календар садівника і городника на березень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на березень підкаже, що і в які дні саджати та сіяти.
Війна поламала плани багатьох українців. Проте мешканці сіл, які залишаються вдома, незважаючи ні на що по можливості розпочинають активну підготовку до робіт на городі та в саду.
Дотримуйся рекомендацій цього календаря, аби отримати гарний врожай.
Посівний календар на березень 2022
Сприятливі дні: 3, 7-8, 11-13, 17, 23-25 березня
Несприятливі дні: 5, 14, 19-22, 28, 31 березня
3 березня:Настав час провести обрізку чагарників та дерев, внести мінеральні та органічні добрива. Також можна обробити ґрунт та рослини проти шкідників та хвороб.
7-8 березня: Сьогодні добре зайнятися посівом однорічних квітів на розсаду в ящики чи теплицю.
11-13 березня: Відмінний час для проведення обрізки, прищіпки та черенкування.
Для цього найкраще підійдуть ранні сорти яблук та слив.
17 березня: Можна зайнятися планування майбутніх посадок у саду та городі.
Також варто приділити увагу цілісності інвентарю.Також по темі: Магнітні бурі у березні 2022 – календар небезпечних дат Календар стрижок на березень 2022: коли варто йти до перукарні Місячний календар на березень 2022 – сприятливі та несприятливі дати
23-25 березня: Протягом цих днів вже можна підготовлювати насіння для посадки.
Найкраще садити кереноплоди, бульби, петрушку, спаржу і кріп. А також варто зайнятись плануванням квітника і посіяти незабудки, лілії, гортензії та китайські троянди.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на березень.
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