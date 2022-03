Посівний календар садівника і городника на березень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на березень підкаже, що і в які дні саджати та сіяти.

Війна поламала плани багатьох українців. Проте мешканці сіл, які залишаються вдома, незважаючи ні на що по можливості розпочинають активну підготовку до робіт на городі та в саду.

Дотримуйся рекомендацій цього календаря, аби отримати гарний врожай.

3 березня:Настав час провести обрізку чагарників та дерев, внести мінеральні та органічні добрива. Також можна обробити ґрунт та рослини проти шкідників та хвороб.

7-8 березня: Сьогодні добре зайнятися посівом однорічних квітів на розсаду в ящики чи теплицю.

11-13 березня: Відмінний час для проведення обрізки, прищіпки та черенкування.

Для цього найкраще підійдуть ранні сорти яблук та слив.

17 березня: Можна зайнятися планування майбутніх посадок у саду та городі.

Також варто приділити увагу цілісності інвентарю.

23-25 березня: Протягом цих днів вже можна підготовлювати насіння для посадки.

Найкраще садити кереноплоди, бульби, петрушку, спаржу і кріп. А також варто зайнятись плануванням квітника і посіяти незабудки, лілії, гортензії та китайські троянди.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на березень.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.