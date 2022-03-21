УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 21.03.2022 12:56
21.03.2022 12:56
Поділитися

Перехід на літній час 2022: коли в Україні переведуть годинник

Перехід на літній час 2022: коли в Україні переведуть годинник

У 2022 році в ніч із 26 на 27 березня рівно о 3.00 Україна офіційно перейде на літній час. Стрілки переведуть на 1 годину вперед.

Годинники на літній час традиційно переводять в останню неділю першого місяця весни.

Сьогодні більшість гаджетів роблять це автоматично. Тож зранку залишиться тільки перевірити, чи всі девайси змінили час на літній. І перевести механічні годинники, якщо у вас такі є.

Переведення годинника на літній час: вплив на здоров’я

Безумовно, перевід годинника – це стрес для організму, особливо коли йдеться про перехід на літній час. Адже в людини збивається звичний графік життя.

Зараз усім морально важко ще й через бойові дії, що активно розгортаються на території України.

Наслідком можуть стати дратівливість, сонливість та загальна слабкість.

Також по темі: Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?

Аби мінімізувати шкідливий вплив переводу годинника, радимо дотримуватись таких рекомендацій:

  • За кілька днів до переводу годинника починати раніше лягати спати і раніше вставати. Кожен день зсувай графік на 15 хвилин вперед.
  • Перед сном обов’язково провітри кімнату. Свіже повітря допоможе швидше заснути та краще виспатись. Відкривай вікно в безпечний час. Якщо чуєш звуки сирени, перенеси провітрювання й не підходь близько до скла.
  • Кілька днів після переведення годинника не поспішай вставати одразу після дзвінка будильника. Дай собі відпочити щонайменше 10 хвилин додатково! Так організму буде легше пристосуватися до нового часу.
  • У день переводу стрілок (і ще кілька днів, поки організм не звикне до нового графіку) намагайся уникати стресів. Дозволь собі порелаксувати!
  • Зверни увагу на харчування – воно має бути збалансованим. І пий більше чистої води.

Ці прості рекомендації допоможуть тобі перейти на літній час майже без стресу для організму.

Тож не забудь перевести годинник і бережи себе!

Нагадаємо, раніше ми публікували календар  батьківських субот на 2022 рік.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, переведення годинників
21.03.2022 12:56



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь