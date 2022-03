Перехід на літній час 2022: коли в Україні переведуть годинник

У 2022 році в ніч із 26 на 27 березня рівно о 3.00 Україна офіційно перейде на літній час. Стрілки переведуть на 1 годину вперед.

Годинники на літній час традиційно переводять в останню неділю першого місяця весни.

Сьогодні більшість гаджетів роблять це автоматично. Тож зранку залишиться тільки перевірити, чи всі девайси змінили час на літній. І перевести механічні годинники, якщо у вас такі є.

Безумовно, перевід годинника – це стрес для організму, особливо коли йдеться про перехід на літній час. Адже в людини збивається звичний графік життя.

Зараз усім морально важко ще й через бойові дії, що активно розгортаються на території України.

Наслідком можуть стати дратівливість, сонливість та загальна слабкість.

Аби мінімізувати шкідливий вплив переводу годинника, радимо дотримуватись таких рекомендацій:

Ці прості рекомендації допоможуть тобі перейти на літній час майже без стресу для організму.

Тож не забудь перевести годинник і бережи себе!

Фото: Pixabay

