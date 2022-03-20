Гасимо полум’я конфліктів: як не сваритися під час війни

Чому виникають конфлікти під час війни та як їх уникати?
Під час війни дуже важко стабілізувати свій емоційний стан.
У такі непрості часи зберігати спокій майже неможливо, але вкрай потрібно
Через постійний стрес та паніку ми стаємо більш уразливими й часом виливаємо агресію на близьких або отримуємо її у відповідь.
Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла на каналі Психологічна підтримка, що робити, аби не сваритися під час війни й чому взагалі виникають непорозуміння.
Чому виникають конфлікти під час війни та як їх уникнути?
Основні причини сварок
Тлом для конфліктів можуть бути:
- страх та зневіра
- погане фізичне самопочуття
- невизначеність або незмінність ситуації
- незадоволення елементарних базових життєво важливих потреб
Усі ці проблеми здатні підлити масла у вогонь і спровокувати агресію.
Як уникати конфліктів і заспокоюватися?
По-перше, слід усвідомити, що «нервовий стан» — це нормально за таких обставин.
Спокійно реагуйте на слабкість, біль та агресію інших і старайтеся пробачати недоліки.
Так само пробачати потрібно й себе.Також по темі: Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей Сердечні краплі й дихальні вправи: рятуємося від стресу під час війни Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці
Зробіть щось для інших і чітко плануйте свої дні, аби не занепадати духом і відволікатися від бойових дій.
Також варто бути корисними в будь-чому.
Бажання допомогти стабілізує наш емоційний стан і відганяє страх.
Продуктивність — ще одна запорука стабільності. Робіть те, у чому ви добре орієнтуєтеся.
Результати від кропіткої роботи підсилюють віру в щасливе майбутнє й заряджають позитивом, що гасить усі конфлікти.
Не забувайте й турбуватися про себе.
Не слід відмовляти собі в їжі й інших елементарних потребах.
Комфорт важливий навіть за умов війни, адже саме він надає спокою й енергії.
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