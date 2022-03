Гасимо полум’я конфліктів: як не сваритися під час війни

Чому виникають конфлікти під час війни та як їх уникати?

Під час війни дуже важко стабілізувати свій емоційний стан.

У такі непрості часи зберігати спокій майже неможливо, але вкрай потрібно

Через постійний стрес та паніку ми стаємо більш уразливими й часом виливаємо агресію на близьких або отримуємо її у відповідь.

Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла на каналі Психологічна підтримка, що робити, аби не сваритися під час війни й чому взагалі виникають непорозуміння.

Тлом для конфліктів можуть бути:

Усі ці проблеми здатні підлити масла у вогонь і спровокувати агресію.

По-перше, слід усвідомити, що «нервовий стан» — це нормально за таких обставин.

Спокійно реагуйте на слабкість, біль та агресію інших і старайтеся пробачати недоліки.

Так само пробачати потрібно й себе.

Зробіть щось для інших і чітко плануйте свої дні, аби не занепадати духом і відволікатися від бойових дій.

Також варто бути корисними в будь-чому.

Бажання допомогти стабілізує наш емоційний стан і відганяє страх.

Продуктивність — ще одна запорука стабільності. Робіть те, у чому ви добре орієнтуєтеся.

Результати від кропіткої роботи підсилюють віру в щасливе майбутнє й заряджають позитивом, що гасить усі конфлікти.

Не забувайте й турбуватися про себе.

Не слід відмовляти собі в їжі й інших елементарних потребах.

Комфорт важливий навіть за умов війни, адже саме він надає спокою й енергії.

Фото: Pexels

