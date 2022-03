У мене застуда, але треба йти до укриття. Як не заразити інших?

Як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, якщо перебуваєш в укритті.

Через війну, що розпочала Росія, загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів, українці змушені постійно перебувати в бомбосховищах чи укриттях. Найчастіше такі приміщення не підлаштовані для ночівлі людей, адже там мокро, холодно, погана вентиляція.

Це послаблює імунітет, крім того, стрес теж негативно впливає на здоров’я. Тож за цих умов і починають розповсюджуватись застуди.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як перебувати в укритті, якщо хворієш на ГРВІ.

Весна — час, коли збільшуються випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

У воєнний час потрібно суворіше дотримуватись заходів для збереження здоров’я.

Однак у випадку якщо у вас всі ознаки ГРВІ й вам треба перебувати тривалий час у сховищі, то потрібно дотримуватись таких правил:

Кашляти та чхати в бік від інших людей – дихальні шляхи є воротами для респіраторних інфекцій, через які вони потрапляють в навколишнє середовище.

Це може бути пляшка води, тарілка, столові прилади. За можливості не ділиться ними з іншими людьми, бо речі деякий час можуть переносити збудників інфекції.

За відсутності захисної маски підійде будь-яка щільна тканина згорнута в декілька шарів.

За неможливості прикрити дихальні шляхи — просто відверніться в бік стіни.

Спробуйте обрати місце, найбільш віддалене від інших людей або ближче до виходу.

Пам’ятайте, нашій армії потрібний міцний та здоровий тил.

Фото: Unsplash

