У мене застуда, але треба йти до укриття. Як не заразити інших?

Як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, якщо перебуваєш в укритті.

Через війну, що розпочала Росія, загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів, українці змушені постійно перебувати в бомбосховищах чи укриттях. Найчастіше такі приміщення не підлаштовані для ночівлі людей, адже там мокро, холодно, погана вентиляція.

Це послаблює імунітет, крім того, стрес теж негативно впливає на здоров’я. Тож за цих умов і починають розповсюджуватись застуди.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як перебувати в укритті, якщо хворієш на ГРВІ.

Як перебувати в укритті, якщо хворієш

Правила перебування в сховищі для людей з ГРВІ

Весна — час, коли збільшуються випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

У воєнний час потрібно суворіше дотримуватись заходів для збереження здоров’я.

Однак у випадку якщо у вас всі ознаки ГРВІ й вам треба перебувати тривалий час у сховищі, то потрібно дотримуватись таких правил:

Закривайте серветкою або згином ліктя ніс та рот при чханні та кашлі.

Кашляти та чхати в бік від інших людей – дихальні шляхи є воротами для респіраторних інфекцій, через які вони потрапляють в навколишнє середовище.

Намагайтеся виділити собі окремі індивідуальні речі.

Це може бути пляшка води, тарілка, столові прилади. За можливості не ділиться ними з іншими людьми, бо речі деякий час можуть переносити збудників інфекції.

Якомога більше часу знаходитися в захисній масці, що закриває рот та ніс.

За відсутності захисної маски підійде будь-яка щільна тканина згорнута в декілька шарів.

За неможливості прикрити дихальні шляхи — просто відверніться в бік стіни.

Спробуйте обрати місце, найбільш віддалене від інших людей або ближче до виходу.

Не забувайте про гігієну рук, намагайтеся менше спілкуватися з іншими людьми.

Пам’ятайте, нашій армії потрібний міцний та здоровий тил.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберігати тепло в бомбосховищі.

Фото: Unsplash

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