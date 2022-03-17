Календар батьківських субот 2022: коли поминати рідних

Календар батьківських субот на 2022 рік.

Попри війну, українці продовжують шанувати церковні традиції.

Вони все ще відвідують храми, аби помолитися за наших захисників, і не забувають про предків, що колись так само відвойовували рідну землю в загарбників.

Особливі поминальні дні або батьківські суботи цьогоріч матимуть глибокий сенс для кожного.

Ранок у Великому місті підготував для тебе календар батьківських субот у 2022 році.

Календар батьківських субот на 2022 рік

Загалом, дати батьківських субот можуть змінюватися, адже вони залежать від дати Великодня, та є й фіксовані поминальні дні.

26 лютого – перша батьківська субота у 2022 році припадає перед м’ясопусною неділею. Саме в цей день востаннє перед постом можна їсти продукти тваринного походження. 26 лютого заведено поминати всіх хрещених предків.

– перша батьківська субота у 2022 році припадає перед м’ясопусною неділею. Саме в цей день востаннє перед постом можна їсти продукти тваринного походження. 26 лютого заведено поминати всіх хрещених предків. 19, 26 березня, 2 квітня – поминальні суботи на другому, третьому й четвертому тижнях посту мають особливе значення. Саме в цей період у храмах проводять Літургії за упокій померлих та їхній добробут на тому світі.

– поминальні суботи на другому, третьому й четвертому тижнях посту мають особливе значення. Саме в цей період у храмах проводять Літургії за упокій померлих та їхній добробут на тому світі. 3 травня – поминальний день, що припадає на свято Радониці. У цей день заведено ділитися з померлими щасливою звісткою про воскресіння Христа.

9 травня – фіксована поминальна субота. У цей день вшановують пам’ять усіх полеглих воїнів.

– фіксована поминальна субота. У цей день вшановують пам’ять усіх полеглих воїнів. 11 червня – батьківська субота на Трійцю. У цей день по всьому світу заведено вшановувати пам’ять не тільки рідних, а й усіх, хто ступав по нашій землі. Кладовища в цей період перетворюються на острівки зелені, адже віряни прикрашають могилки квітами.

– батьківська субота на Трійцю. У цей день по всьому світу заведено вшановувати пам’ять не тільки рідних, а й усіх, хто ступав по нашій землі. Кладовища в цей період перетворюються на острівки зелені, адже віряни прикрашають могилки квітами. 5 листопада – остання поминальна субота року. Символічний день, у який заведено вшановувати пам’ять воїнів. Субота названа Дмитрівською на честь святого Дмитра Солунського.

Варто зазначити, що “батьківські суботи” мають лише символічну назву.

Насправді в такі поминальні дні варто вшановувати усіх християн, адже за законом божим вони в певному сенсі також були нашими прабатьками.

Отож, шануймо традиції й предків, що подарували нам мужніх захисників, які зараз виборюють нашу свободу.

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на березень 2022.

Фото: Pexels

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