Місячний календар на березень 2022 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на березень 2022 — незамінний помічник для кожного, хто вагається під час прийняття рішень.

Коли варто зупинитися й перепочити від шаленого стресу, а коли — поринути з головою в роботу, аби відволіктися від страшних новин?

Які дні будуть найсприятливішими?

Читай і зберігай місячний календар на березень 2022, щоб мати вдачу цього місяця.

Місячний календар на березень 2022

Сприятливі дні в березні: 3, 7-9, 16, 22, 29 Несприятливі дні в березні: 4, 13, 18, 21, 28

Сприятливі дні в березень 2022 – детально

Місячний календар на 3 березня

У цей день краще зайнятися спортом, наскільки це зараз можливо.

Справи, пов’язані із вкладенням грошей, вирішаться якнайкраще для тебе.

Варто перевірити стан здоров’я.

Будь-які починання в цей день отримують додаткове енергетичне підживлення.

Місячний календар на 7 березня

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності.

Корисно зайнятися самоосвітою та отриманням нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій.

З цього моменту справи підуть вгору.

Навчання допоможе відволіктися від новин і направити енергію на щось корисне.

Місячний календар на 8 березня

Один із найсприятливіших днів.

У багатьох людей у цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності.

Тож варто скористатись цим шансом.

Місячний календар на 9 березня

Добре підуть справи, пов’язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.

Відзначається деяке посилення розумових здібностей

Не варто боротись з бажанням комфорту та затишку.

Облаштуй своє місце, навіть якщо ви змушені перебувати в укритті.

Місячний календар на 16 березня

День вдалий для переїзду на нове місце.

Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком імовірно, виведення їх на найвищий рівень.

Війна неабияк зближує людей.

Можна зайнятись будь-якими фінансовими операціями.

Місячний календар на 22 березня

Якщо вдасться розібрати свої помилки й винести з них урок, то з’явиться реальна можливість підняти авторитет і зміцнити своє становище в очах оточення.

Підтримайhttps://ranok.ictv.ua/2021/08/02/yak-znyati-gel-lak-vdoma-i-ne-poshkoditi-nigti/ тих, хто поряд, адже зараз усім нам дуже потрібно розуміти, що поруч надійна людина.

Дуже ймовірний сплеск творчої енергії та активності.

Краще провести день у відпочинку.

Місячний календар на 29 березня

Час сприятливий для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу.

Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності, за серйозного підходу, як ніколи принесуть відповідну матеріальну винагороду навіть у такий непростий період.

Гарний день укладання договорів та спілкування з рідними.

Несприятливі дні у березні 2022 – детально

Місячний календар на 4 березня

У цей день всі плани можуть піти не так, як хочеться.

Ти відчуватимеш втому та роздратування.

Не виключені і сварки через дрібниці.

Місячний календар на 13 березня

Повний місяць готує купу випробувань для тебе.

Не варто опускати руки та здаватись так швидко.

Варто обережно і критично ставитись до оточення, особливо до нових людей.

Місячний календар на 18 березня

Складний критичний день.

Намагайся утриматися від будь-якої активної діяльності абсолютно у всіх областях.

Краще зберегти життєві сили для подальшої боротьби, ніж витратити їх на порожню балаканину.

Місячний календар на 21 березня

Цього дня можуть проявлятися негативні людські якості, які тобі зазвичай не притаманні.

Остерігайся великих компаній із незнайомими людьми.

Зберігай спокій і перечекай цей несприятливий період.

Місячний календар на 28 березня

Досить несприятливий день, пов’язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань.

Велика ймовірність депресивного стану, травм та обманів.

День краще провести у вирішенні лише найнеобхідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки й направити енергію на повсякденні справи.

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на березень 2022.

Фото: Pexels

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