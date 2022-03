Цінуйте особистий простір. Як ужитися з великою кількістю людей в одному помешканні

Як зробити життя в гурті комфортнішим?

Жахлива війна змушує багатьох покидати свої домівки через постійні обстріли й тікати в невідомість на невизначений термін.

За перших два тижні війни понад 2.5 мільйонів українців виїхали з рідних міст.

У такі непрості часи комфорт відходить на другий план, тож доводиться жити з великою кількістю людей в одному помешканні, аби зберегти своє життя.

Психологиня Ірина Тичина в телеграм-каналі Психологічна підтримка дала кілька порад, що допоможуть пристосуватися до життя в гурті.

Часом нам необхідно віддавати часточку свого тепла й любові іншим, аби відірватися від негативних думок.

Намагайтеся піклуватися про оточення, адже це допомагає сконцентруватися й направити енергію на щось корисне.

До того ж взаємодопомога гуртує й унеможливлює виникнення конфліктів.

Життя за узгодженим графіком також допомагає уникати непорозумінь.

Узгодьте план, за яким комфортно буде жити всім.

Особистий простір важливий для кожного навіть у мирний час.

Зараз варто потурбуватися про те, щоб у всіх вимушених мешканців спільного будинку була можливість усамітнитися й побути наодинці зі своїми думками.

Спілкування — це добре, але інколи від нього потрібно відпочивати.

Для комфортного життя кожен має робити те, що вміє найкраще.

Нехай хтось смачно готує, хтось доглядає за дітьми, а хтось слідкує за чистотою в приміщенні.

Ідеальних людей не існує. Усі ми припускаємося помилок.

Зараз украй важливо вміти пробачати чужі недоліки й не критикувати інших.

Краще робити акцент на чомусь хорошому й намагатися якомога частіше підбадьорювати одне одного.

Сварки — головний ворог групи людей, що живе разом.

Фото: Pexels

