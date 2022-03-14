Нервовий тік: чому виникає і як із ним боротися

Як боротися з нервовим тіком.

Війна неабияк виснажує й шкодить нервовій системі.

Через постійні обстріли й страшні новини у людей постійно виникає паніка.

На тлі перманентного стресу наш організм починає захищатися всіма способами, аби привернути увагу до внутрішньої проблеми.

Розповідаємо, чому виникає нервовий тік і як йому запобігти.

Що таке нервовий тік?

Нервовий тік – це скорочення лицьових м’язів або на кінцівках у вигляді посмикування пальців, ока, брови, грудних м’язів, сідничних тощо. Він проявляється приблизно в 1% населення планети.

Чому виникає нервовий тік

Цей стан часто спостерігається у тих, хто має розлади нервової системи, періодично стресує, надмірно хвилюється або в емоційно нестабільних осіб.

На щастя, ненав’язливий нервовий тік піддається лікуванню, але для цього варто сходити до лікаря-невролога та перевіритися. Ймовірніше, він випише тобі заспокійливий засіб на певний період.

В умовах війни не у всіх є можливість звернутися до спеціалістів, тож варто знати про методи, що допоможуть побороти цю проблему.

Як лікувати нервовий тік

Виконуй фізичні вправи

Вони дозволять дещо відволіктися від проблем буденності і розвантажити тіло.

Ніхто не каже займатися важким спортом, достатньо буде виконувати зарядку, потягатися чи піти на пробіжку.

Гуляй на свіжому повітрі

Прогулянки відгірають більшу роль, аніж нам знається.

Дозволяй собі частіше відпочивати, адже перенавантажений організм може швидко дати про себе знати.

Виходь на вулицю тільки в безпечний час: залишайся вдома під час комендантської години й повітряних тривог.

Не дивися фільмів жахів і не читай новин, які можуть довести тебе до шокового стану

Не давай своїй нервовій системі зайві причини для хвилювання.

Хочеш розслабитися? Подивися комедію чи сімейний фільм.

Відволікайся від інформації про бойові дії.

Навчися справлятися зі стресом

Не сприймай все близько до серця. Знай, що на кожну ситуацію знайдеться рішення, навіть якщо ти його поки не бачиш.

Зайве хвилювання – «ласощі» для нервового тіку, не підживлюй його.

Намагайся сприймати все легше. Якщо відчуватимеш, що людина чи ситуація незабаром виведуть тебе із-під контролю, то спробуй абстрагуватися та подумати про щось дійсно хороше.

Повноцінно харчуйся та висипайся

Бажано не забувати їсти, і робити це не один-два рази на день, а цілих п’ять, щоправда маленькими порціями. І додавай до раціону свіжі овочі та фрукти.

А наостанок хочемо наголосити: якщо ти навчився керувати емоціями та менше піддаватися чужому впливу, то нервовий тік зменшиться.

Тож бережи себе і вір у нашу перемогу, яку ми дуже скоро відзначатимемо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як потурбуватися про себе в період бойових дій.

Фото: Unsplash

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