Як правильно реагувати на хамство: дієві поради

Хамство — тип поведінки людини, що відрізняється грубим, нахабним і різким способом спілкування.

Мета хамства — вивести іншу людини з рівноваги й зачепити за болюче місце, натомість отримати сплеск негативної енергії та підживити свою внутрішню порожнечу.

Якщо вийде — ти програєш у ситуації, тому не варто доставляти цьому енергетичному вампіру таку радість.

Тому Ранок у Великому Місті приготував для тебе поради: як правильно реагувати на хамство — це допоможе тобі поставити на місце хама та залишитися у виграшній позиції.

Тримай себе в руках, не дозволяй собі бурхливих реакцій і принизливих виправдань.

Розмовляй розслаблено, спокійно і водночас твердо та чітко.

Якщо від тебе вимагають якоїсь реакції — скажи спокійно, що поки він не прийде до адекватного стану та не заспокоїться, спілкування не відбудеться.

Якщо від тебе співрозмовнику нічого не потрібно, але він продовжує наполягати на своєму, — можна сказати «Вибачте, мені це не цікаво».

І більше не реагувати.

Якщо ти міцний горішок і тобі вистачає терпіння, можна починати у відповідь на хамство ставити уточнювальні питання, які дратують хама.

Наприклад, людина вирішила тебе підковирнути, й промовила: «Щось ти погладшав/ла», а ти у відповідь запитуєш:

«Погладшав/ла, а яким/ою був/ла раніше?»

«А яким/ою треба бути?»

«А скільки потрібно важити?»

«А як це стало помітно?»

«Як ти це зрозумів/ла?»

Або, ще можна відповісти таким чином:

«Дякую, величезне, за твої спостереження!»

«Дякую, величезне за те, що ти мені це сказав/ла!»

«Дякую, це дуже цінне зауваження!».

Хам буде здивований, і не зрозуміє, що відбувається, ти ніби знущаєшся над ним у відповідь.

У такий спосіб напруга між вами розряджається, людина охолоджується та відступає назад.

Зрозумій, що людині, яка проявила до тебе хамство, насправді всередині погано та не вистачає добра, тому підтримай її та пожалій.

Тоді і ти залишишся спокійним, та й опонент ослабить позицію нападу.

Або знову повернутися до теми добра, відповісти щось на зразок «Що, поганий день?».

Така позиція неодмінно допоможе залагодити негатив.

Можна використовувати гумор та сарказм.

Наприклад, вислухати все, що каже співрозмовник, не перебиваючи, з азартом.

З усмішкою на обличчі відповісти: «Вибачте, у мене алергія на нісенітниці, тож на чому ви там зупинилися?».

Або сказати щось на кшталт: «Нестачу розуму не потрібно компенсувати хамством, вам це не личить».

Хоча далеко не в кожній ситуації це спрацює, все індивідуальне.

Можна просто посилатися на брак часу, зайнятість, і висловити відсутність інтересу до таких розмов: “Всього вам доброго, до побачення”.

Потрібно повідомити, що ти не зобов’язана/ний вислуховувати це марення і не реагувати на подальші наміри і не вступати в діалог.

Головне сказати це спокійно.

Можна сказати щось абсолютно нелогічне та зламати шаблон, змусивши людину втратити орієнтири.

Зробити опоненту несподіваний комплімент і цим змусити його замовкнути і відчути провину.

Це допоможе зберегти нерви та не спровокувати сварку.

Як реагувати в конкретному випадку на хамство завжди залежить від ситуації і твого особистого вибору.

Користуйся порадами, вирішуй конфлікти та гідно відповідай на хамство, а ми тобі у цьому допоможемо.

