Календар батьківських субот 2022: коли поминати рідних

Календар батьківських субот на 2022 рік.

Попри війну, українці продовжують шанувати церковні традиції.

Вони все ще відвідують храми, аби помолитися за наших захисників, і не забувають про предків, що колись так само відвойовували рідну землю в загарбників.

Особливі поминальні дні або батьківські суботи цьогоріч матимуть глибокий сенс для кожного.

Ранок у Великому місті підготував для тебе календар батьківських субот у 2022 році.

Загалом, дати батьківських субот можуть змінюватися, адже вони залежать від дати Великодня, та є й фіксовані поминальні дні.

Варто зазначити, що “батьківські суботи” мають лише символічну назву.

Насправді в такі поминальні дні варто вшановувати усіх християн, адже за законом божим вони в певному сенсі також були нашими прабатьками.

Отож, шануймо традиції й предків, що подарували нам мужніх захисників, які зараз виборюють нашу свободу.

Фото: Pexels

