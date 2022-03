Небанальні привітання з Днем народження: проза, вірші, СМС та листівки

Вітання з Днем Народження у прозі, віршах та листівках українською мовою.

День Народження — це не просто чергова можливість розважитись.

Для кожного з нас це одне з найособливіших свят у році, адже воно знаменує початок чогось нового.

Тому так важливо у свій День Народження чути прекрасні слова звідусіль.

Поспіши привітати своїх рідних, друзів чи колег із цим важливим днем.

Ранок у Великому Місті приготував для тебе нову добірку оригінальних привітань.

Вітаю тебе з Днем народження! Нехай сьогодні всі побажання, які ти отримаєш, якнайшвидше збудуться. Хочу побажати ще, щоб на твоєму шляху зустрічалися тільки класні люди. Щоб цілі поставлені неодмінно були досягнуті. Щоб кожен день був наповнений позитивними емоціями, і завжди отримувалося все, що забажається. Веселого святкування!

***

З днем народження вітаю тебе від щирого серця! Нехай кожен день твого життя буде сповнений радістю та щастям, дзвінким сміхом та яскравими барвами! Нехай світ навкруги посміхається тобі, а доля дарує дивовижні сюрпризи. І нехай все, про що ти мрієш, неодмінно збувається!

***

Бажаю сьогоднішній твій День народження провести в гармонії і радості, щоб всі побажання, які ти отримаєш обов’язково швидко здійснилися, а плани втілилися в реальність, нехай здоров’я буде міцним, а кохання зігріває й надихає кожний день!

***

День народження – це, як початок особистого Нового року: нові виклики, нові завдання, нові перспективи. Щиро бажаю тобі, щоб все виходило легко, щоб на шляху зустрічалися люди, які тільки будуть сприяти та підтримувати тебе у здійсненнях всіх ідей!

З Днем народження вітаю!

Від всієї душі тобі бажаю,

В житті всього вдосталь мати,

Впевнено до цілей крокувати!

Хай мрії швидко збуваються,

Нові горизонти відкриваються,

Хай проблеми обходять стороною,

Успіх хай завжди буде з тобою!

***

В день народження прийміть

Найщиріші побажання:

Хай здійсняються усі

Наміри та сподівання!

Хай здоров’я день від дня

Все міцнішає невпинно,

Радує нехай рідня

Й близькі люди неодмінно!

Сонця, радощів, краси,

Щоб фінансів вистачало.

І щоб з радістю завжди

Своє свято відзначали!



***

Поспішаю привітати з Днем народження!

Здоров’я, щастя і в усьому збагачення,

Й хочу побажати ще від усієї душі,

Щоб завжди оточували вірні товариші!

Бажаю також бути завжди на позитиві,

Щоб були повсюди хороші активи,

Теплого затишку в сімейному колі,

Гарячих пісків і, тільки морської солі!

***

З днем народження вітаю!

Від душі тобі бажаю

Миру, щастя, позитиву,

Завжди радості припливу.

Хай в сім’ї живе достаток,

В домі хай буде порядок.

Живи у щасті до ста літ,

Не знаючи хвороб і бід.

Прийміть наші щирі вітання з Днем народження! Нехай доля буде щасливою, здоров’я міцним, а успіх супроводжує все життя!

***

В цей прекрасний день я бажаю вам всього найкращого, що може запропонувати життя! З Днем ​​народження!

***

Вітаю з Днем народження! Бажаю процвітання в усіх справах. Нехай завжди панує жага до нових знань й відкриттів. Твори і завжди перемагай!

***

Бажаю, щоб усе в житті складалося так, як серце мріє! Вітаю з днем народження!

Нагадаємо, раніше ми публікували більше привітань з Днем Народження у прозі.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.