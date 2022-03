Магнітні бурі у березні 2022 – календар небезпечних дат

Початок березня 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. На нього припадають одразу дві магнітні бурі з невеликим проміжком. Вплив можуть відчути всі, особливо складним період буле для метеочутливих людей.

В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.

У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у березні 2022.

На початку березня очікуються дві сильні магнітні бурі, які негативно вплинуть на здоров’ї людини.

У результаті цих коливань неприємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на березень 2022.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.