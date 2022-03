Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України

Добірка пісень про війну в Україні.

Увесь світ зараз захоплюється силою й мужністю українського народу.

Попри страх за власне життя ми продовжуємо виборювати право на незалежність і свободу.

Українці продовжують знищувати окупантів не тільки зброєю, а й словом.

Нашу творчість приховувала й гнітила радянська влада, проте вона щоразу відроджувалась, немов фенікс.

В період бойових дій дуже важливо не падати духом, а мистецтво — найкращі ліки від суму й бажання здатися.

Ранок у Великому Місті підготував добірку пісень про страшні події в Україні.

Відома українська співачка Христина Соловій випустила демоверсію треку “Я несу мир”, присвячего останнім подіям на Батьківщині.

Авторка вже випустила не одну пісню, що сколихнула мільйони українців.

Та й сама Христина асоціюється в багатьох із Україною — така ж красива, квітуча й смілива.

У своїй композиції Соловій закликала українців готуватися до бою й нагадала про головну мету — перемогти заклятого ворога.

Ще одна композиція, яка підбадьорює в такі складні часи.

Український журналіст і телеведучий Роман Скрипін оприлюднив свій кавер у супроводі кадрів бойових дій.

Хай там що, у період війни вкрай важливо зберігати віру й надію в щасливе майбутнє й знаходити бодай якісь приводи для радості.

Здоровий оптимізм допомагає накопичувати сили для боротьби, тож такі композиції зараз вкрай необхідні нашим захисникам.

Ще один український співак Макс Барських вирішив підбадьорити співвітчизників обнадійливою піснею.

Поки хтось озброюється автоматами, Макс бореться із ворогом за допомогою музики.

Рядки пісні закликають українців стояти до кінця та єднатися.

Саме такі слова зараз потрібні кожному з нас.

Гурт “Беz обмежень” вирішили випустити новий кліп на раніше записану пісню, у якому показали сміливих українців, що проявили себе під час війни.

Назва треку вкрай символічна, адже воля — це головна мета боротьби з окупантами, які нахабно вдерлися на нашу землю.

За допомогою музики виконавці нагадують українцям, що довкола нас завжди були, є й будуть вільні та сильні люди.

Відомий український репер Ярмак уже випускав знакову пісню, присвячену подіям на Майдані в 2013 році.

Зараз він також не залишився осторонь і випустив відео на раніше записану пісню, що актуальна сьогодні, як ніколи раніше.

Слова треку має почути кожен захисник нашої землі, адже вони закликають хоробрих воїнів боротися й повертатися додому живими.

Нікому й ніколи не вдасться знищити наш бойовий дух, поки нас захищає українська армія.

Пісня відомого російського музиканта й ведучого Андрія Макаревича, випущена кілька років тому, набула неабиякої актуальності для українців сьогодні.

В ефірі одного з телеканалів він виконав композицію “Пустим обіцянкам”, яку присвятив усім громадянам України.

Він також висловив свою надію на те, що російський народ все ж отямиться й таки усвідомить, що всі “темні сили” й зло акумулює в собі Путін та його посіпаки.

У своїй пісні Макаревич нагадує всім що “життя на світі трохи більше, ніж тьми”.

Дуже хочеться вірити в його слова!

Надпопулярна композиція, що народилася в часи повномасштабного наступу Росії на українську територію.

Поки росіяни хизувалися тим, що їхня армія друга за чисельністю у світі й переможе будь-якого супротивника, ЗСУ готувалися до можливого наступу й накопичували силу та зброю.

Хто б міг подумати, що такі “сильні й безстрашні” вояки з РФ до смерті боятимуться турецького безпілотника “Байрактар”.

Українці вже співають цілі оди літальному апаратові й висміюють окупантів у рядках пісень.

Дуже сильні слова, що неодмінно змусять замислитися росіян, які ще не втратили здатність вірити комусь, окрім пропагандистів.

Лейтмотивом композиції стала легендарна фраза про російський військовий корабель, яка шириться мережею мало не з перших днів війни.

Рядки пісні закликають росіян повертатися додому й висміюють їхній імперський режим.

Саме завдяки такій музиці ми не втрачаємо впевненість у нашій перемозі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які пішли воювати.

Фото: yarmak_music, soloviyka, max_barskih

