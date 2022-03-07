Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України

Добірка пісень про війну в Україні.

Увесь світ зараз захоплюється силою й мужністю українського народу.

Попри страх за власне життя ми продовжуємо виборювати право на незалежність і свободу.

Українці продовжують знищувати окупантів не тільки зброєю, а й словом.

Нашу творчість приховувала й гнітила радянська влада, проте вона щоразу відроджувалась, немов фенікс.

В період бойових дій дуже важливо не падати духом, а мистецтво — найкращі ліки від суму й бажання здатися.

Ранок у Великому Місті підготував добірку пісень про страшні події в Україні.

Пісні про війну в Україні, що змусять замислитися кожного

Христина Соловій — “Я несу мир”

Відома українська співачка Христина Соловій випустила демоверсію треку “Я несу мир”, присвячего останнім подіям на Батьківщині.

Авторка вже випустила не одну пісню, що сколихнула мільйони українців.

Та й сама Христина асоціюється в багатьох із Україною — така ж красива, квітуча й смілива.

— Ця пісня для всіх, хто бере до рук зброю, щоб відстояти Україну та наше право на існування, — зазначила виконавиця в описі відео з піснею на Ютубі.

У своїй композиції Соловій закликала українців готуватися до бою й нагадала про головну мету — перемогти заклятого ворога.

Роман Скрипін — “Я щасливий”

Ще одна композиція, яка підбадьорює в такі складні часи.

Український журналіст і телеведучий Роман Скрипін оприлюднив свій кавер у супроводі кадрів бойових дій.

Хай там що, у період війни вкрай важливо зберігати віру й надію в щасливе майбутнє й знаходити бодай якісь приводи для радості.

— Я щасливий, що Україна довела, що її народ не опуститься на коліна і затулить Росії рот, — зазначив Роман у своїй пісні.

Здоровий оптимізм допомагає накопичувати сили для боротьби, тож такі композиції зараз вкрай необхідні нашим захисникам.

Макс Барських — “Буде весна”

Ще один український співак Макс Барських вирішив підбадьорити співвітчизників обнадійливою піснею.

Поки хтось озброюється автоматами, Макс бореться із ворогом за допомогою музики.

— Я пишаюся нашою силою і волею, я нескінченно гордий бути українцем. Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдатові — ви безстрашні воїни, ви наша Надія, — заявив артист в описі під відео з композицією.

Рядки пісні закликають українців стояти до кінця та єднатися.

Саме такі слова зараз потрібні кожному з нас.

Беz обмежень — “Вільні люди”

Гурт “Беz обмежень” вирішили випустити новий кліп на раніше записану пісню, у якому показали сміливих українців, що проявили себе під час війни.

Назва треку вкрай символічна, адже воля — це головна мета боротьби з окупантами, які нахабно вдерлися на нашу землю.

— Пишаємось нашою нацією. Тільки в Україні можуть зупиняти танки окупантів голими руками. Наша армія – без страху! Ми стали одним цілим! — зазначив гурт в описі під роликом із піснею.

За допомогою музики виконавці нагадують українцям, що довкола нас завжди були, є й будуть вільні та сильні люди.

Ярмак — “Потрібен живим”

Відомий український репер Ярмак уже випускав знакову пісню, присвячену подіям на Майдані в 2013 році.

Зараз він також не залишився осторонь і випустив відео на раніше записану пісню, що актуальна сьогодні, як ніколи раніше.

Слова треку має почути кожен захисник нашої землі, адже вони закликають хоробрих воїнів боротися й повертатися додому живими.

— Пацани, нам цю країну відбудовувати, бережіть себе, — звернувся Ярмак до українських військових у своєму дописі.

Нікому й ніколи не вдасться знищити наш бойовий дух, поки нас захищає українська армія.

Андрій Макаревич — “Пустим обіцянкам”

Пісня відомого російського музиканта й ведучого Андрія Макаревича, випущена кілька років тому, набула неабиякої актуальності для українців сьогодні.

В ефірі одного з телеканалів він виконав композицію “Пустим обіцянкам”, яку присвятив усім громадянам України.

Він також висловив свою надію на те, що російський народ все ж отямиться й таки усвідомить, що всі “темні сили” й зло акумулює в собі Путін та його посіпаки.

У своїй пісні Макаревич нагадує всім що “життя на світі трохи більше, ніж тьми”.

Дуже хочеться вірити в його слова!

Пісня про “Байрактар”

Надпопулярна композиція, що народилася в часи повномасштабного наступу Росії на українську територію.

Поки росіяни хизувалися тим, що їхня армія друга за чисельністю у світі й переможе будь-якого супротивника, ЗСУ готувалися до можливого наступу й накопичували силу та зброю.

Хто б міг подумати, що такі “сильні й безстрашні” вояки з РФ до смерті боятимуться турецького безпілотника “Байрактар”.

Українці вже співають цілі оди літальному апаратові й висміюють окупантів у рядках пісень.

Пісня-звернення до росіян про війну в Україні

Дуже сильні слова, що неодмінно змусять замислитися росіян, які ще не втратили здатність вірити комусь, окрім пропагандистів.

Лейтмотивом композиції стала легендарна фраза про російський військовий корабель, яка шириться мережею мало не з перших днів війни.

Рядки пісні закликають росіян повертатися додому й висміюють їхній імперський режим.

Саме завдяки такій музиці ми не втрачаємо впевненість у нашій перемозі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які пішли воювати.

Фото: yarmak_music, soloviyka, max_barskih

Олександра Лоскот

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