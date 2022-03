Як спекти хліб вдома: на дріжджах, на кефірі та на воді — прості рецепти

Прості рецепти хліба, який легко спекти в домашніх умовах.

Бойові дії, що розпочалися 24 лютого докорінно змінили не тільки нашу свідомість, а й раціон.

На жаль, у сьогоднішніх реаліях досить важко знайти хліб у магазинах.

Через те, що окупанти в деяких регіонах блокують в’їзди в міста, виникають проблеми із вчасним постачанням продуктів, зокрема й хлібобулочних виробів.

Але вихід є, адже смачну паляницю можна приготувати й удома.

Розповідаємо, як спекти хліб в домашніх умовах.

Для такої хлібини середнього розміру знадобиться мінімум інгредієнтів:

Спосіб приготування:

Змішайте всі сухі компоненти в одній тарі (борошно, дріжджі, сіль і цукор).

Повільно влийте воду, заздалегідь підігріту до 40С, а також додайте до суміші олію.

Зверніть увагу, що вода не має бути надто гарячою, адже тоді випічка не підійметься.

Руками змішайте всі інгредієнти до отримання м’якого тіста.

Зробіть із нього сферу, накрийте посудину плівкою або рушником і покладіть настоюватися в тепле місце на пів години.

Далі надайте тісту форму хлібини й зробіть надрізи ножем, як зазвичай роблять на магазинних батонах.

Відкладіть хліб ще на 15-20 хвилин, а потім змастіть його поверхню водою або молоком.

Випікати майбутню паляницю слід 20-25 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів.

Якщо вдома немає дріжджів, теж можна викрутитися!

Випічка на кефірі нічим не поступається дріжджовим хлібобулочним виробам.

Для приготування вам знадобиться:

Спосіб приготування:

Заздалегідь потурбуйтеся про те, щоб кефір був трохи теплим.

Приберіть його із холодильника перед початком приготування.

В посудину з кефіром додайте сіль та цукор і залиште суміш на 5 хв.

Просійте більшу частину борошна й соду до рідини й ретельно все перемішайте до однорідності.

Соду додатково гасити не потрібно, адже з цим впорається кефір.

Замісіть тісто, додавши залишки борошна.

Надайте йому форму кулі й залиште під плівкою чи рушником на 10 хв.

На майбутньому хлібі зробіть 3-4 надрізи й поставте випікатися на 35-40 хв у розігріту до 180 градусів духовку.

Така хлібина матиме апетитну золоту скоринку й неймовірний аромат.

Такий традиційний хліб свого часу готували наші далекі українські предки.

Для його приготування не знадобляться ані дріжджі, ані кисломолочні продукти.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Ретельно змішайте всі сухі інгредієнти: сіль, соду й борошно.

До суміші додайте воду й кілька крапель оцту.

Добре замісіть тісто, аби все борошно просочилося водою.

Отриману масу викладіть на присипану борошном поверхню.

Надайте тісту форму плаского чотирикутника, який потрібно скласти конвертиком і заокруглити з усіх боків.

Майбутню паляницю викладіть на деко, яке можна змастити додатково олією, і випікайте протягом 40-45 хв в духовці, розігрітій до 200 градусів.

Компоненти для приготування такого хліба точно знайдуться в кожного вдома.

Отож, відкладайте гуманітарну катастрофу, випікайте смачний хліб удома й вірте в нашу перемогу!

Фото: Pexels

