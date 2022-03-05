Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця

Як евакуюватися із домашніми тваринами.
Під час повномасштабного вторгнення Росії, українці змушені укриватись від небезпеки ракетних ударів в бомбосховищах.
З собою до укриттів господарі беруть домашніх улюбленців.
Однак не всі знають, що для них взяти та як їх підготувати, щоб не було стресу.
Ранок у Великому Місті детально про все розповідає.
Що робити з домашніми тваринами під час евакуації
Тварини в бомбосховищах
У правилах немає заборон та інструкцій щодо перебування тварин у сховищах.
Тому, якщо тварина з щепленнями, в наморднику або боксі, то власники можуть розраховувати на те, що зможуть взяти улюбленців із собою.
Крім того, тваринам теж дуже страшно, і людям страшно покидати своїх улюбленців напризволяще.
Як перебувати з тваринами в бомбосховищах
Щоб перебувати в укритті з улюбленцем, потрібно заздалегідь підготуватись:
- Запасіться кормом та водою. Крім того, візьміть миску
- Візьміть переноску для тварин.
- Наклейте на нашийник папірець з вашими контактами. Краще, щоб на тварині був жетон з інформацією.
- Підготуйте ветеринарний паспорт.
- Візьміть аптечку для тварин та гігієнічні засоби, якщо в них є потреба.
Важливо! У випадку, якщо потрібно швидко покинути оселю, тримайте тварину перед очима, щоб не гаяти час на її пошуки.
Під час перебування в укритті, гладьте та розмовляйте з твариною. Ваш голос їх заспокоюватиме.
Щоб мінімізувати стрес, візьміть улюблені іграшки тварини.Також по темі: Де купити все необхідне: карта продовольчих магазинів Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту Вдома, в авто, на вулиці: як урятуватися від обстрілів – дієві поради
Що робити з домашніми тваринами у випадку евакуації
Якщо ви вирішили залишати оселю, то за можливості, беріть тварин з собою.
У випадку, якщо улюбленців не можете взяти — здайте їх на перетримку в притулок або до знайомих, які погодяться прихистити улюбленця.
Також можна залишити її знайомим або сусідам, які не будуть їхати.
Або віднесіть улюбленця в місце проживання бездомних тварин. Залиште йому запас їжі і води.
У найгіршому випадку випустіть собаку чи кота на вулицю. В жодному разі не залишайте їх зачиненими в будинку, адже не залишаєте їм шансу на порятунок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що взяти з собою в бомбосховище.
Фото: Рexels