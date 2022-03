Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця

Як евакуюватися із домашніми тваринами.

Під час повномасштабного вторгнення Росії, українці змушені укриватись від небезпеки ракетних ударів в бомбосховищах.

З собою до укриттів господарі беруть домашніх улюбленців.

Однак не всі знають, що для них взяти та як їх підготувати, щоб не було стресу.

У правилах немає заборон та інструкцій щодо перебування тварин у сховищах.

Тому, якщо тварина з щепленнями, в наморднику або боксі, то власники можуть розраховувати на те, що зможуть взяти улюбленців із собою.

Крім того, тваринам теж дуже страшно, і людям страшно покидати своїх улюбленців напризволяще.

Щоб перебувати в укритті з улюбленцем, потрібно заздалегідь підготуватись:

Важливо! У випадку, якщо потрібно швидко покинути оселю, тримайте тварину перед очима, щоб не гаяти час на її пошуки.

Під час перебування в укритті, гладьте та розмовляйте з твариною. Ваш голос їх заспокоюватиме.

Щоб мінімізувати стрес, візьміть улюблені іграшки тварини.

Якщо ви вирішили залишати оселю, то за можливості, беріть тварин з собою.

У випадку, якщо улюбленців не можете взяти — здайте їх на перетримку в притулок або до знайомих, які погодяться прихистити улюбленця.

Також можна залишити її знайомим або сусідам, які не будуть їхати.

Або віднесіть улюбленця в місце проживання бездомних тварин. Залиште йому запас їжі і води.

У найгіршому випадку випустіть собаку чи кота на вулицю. В жодному разі не залишайте їх зачиненими в будинку, адже не залишаєте їм шансу на порятунок.

