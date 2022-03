Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику

Що приготувати з того, що є в холодильнику – прості рецепти страв із доступних продуктів.

На жаль, під час бойових дій перебирати їжею не доводиться.

В умовах війни в супермаркетах стало все складніше купувати необхідні продукти.

Тому варто знати рецепти простих і поживних страв, що дозволять підкріпитися у важкі часи.

Розповідаємо, що можна приготувати з продуктів, які знайдуться в кожному холодильнику.

Оскільки на початку війни всі скупили гречку, то прийшов час експериментувати з нею.

Можна приготувати гречаний суп, відварити гречку з м’ясом або ж наробити гречаних котлет.

Приготування

Відвари гречку. Після цього спробуй її подрібнити самостійно ложкою або у блендері. Очисти цибулю, поріж дрібними кубиками й ретельно просмаж на пательні.

Разом з тим варто відварити картоплю та зробити з неї пюре. Тепер усе це змішай, додай яйце, муку та посоли.

Сформуй котлети й обкатай їх у панірувальних сухарях. Розігрій пательню, додай олії й смаж з обох сторін.

Приготування

Помий горох і замочи у воді на кілька годин. Після того потрібно злити всю воду і засипати горох у каструлю. Залий водою 1,5-2 літра і доведи до кипіння, тоді зменш вогонь і накрий кришкою.

Через 10-15 хвилин додай картоплю. У цей час подрібни цибулю, потри моркву і підсмаж їх на пательні до золотистого кольору.

Додай це все у каструлю, посоли, поперчи й провари ще кілька хвилин на маленькому вогні. Якщо хочеш крем-суп, можеш закинути це все у блендер. Для прикраси додай зелені.

Цей суп не просто смачний, але ще й простий у приготуванні та пісний! Що зараз дуже актуально.

Приготування

Наріж стільки скибочок хліба, скільки ти з’їси. Виріж всередині отвір. Це можна зробити круглою посудиною. Постав пательню на вогонь. Додай олію або масла.

Поклади скибочки й з кожної сторони обсмаж приблизно по 30 секунд. Після того розбий яйце прямісінько в отвір.

Можеш додати туди шматочки ковбаси, зелені та трішки поперчити. На невеликому вогні смаж доти, доки не приготується білок.

Приготування

Відвари гриби та картоплю, перекрути через м’ясорубку.

Поріж дрібно цибулю, додай сіль, перець і перемішай усе. Якщо маєш свіжу зелень, теж можеш її теж додати.

Отриману суміш переклади у форму та запікай близько години.

Під час війни варто потішити себе чимось солодким, аби бодай трохи підняти настрій. Можеш приготувати класичні американські панкейки. Для цього потрібно зовсім небагато.

Приготування

Для початку візьми яйце, додай сіль, цукор і перемішай все до появи пінки. Після цього туди ж долий пів склянки молока і поступово підсипай борошно. Це потрібно для того, щоб млинці були без комочків.

Додай молоко та борошно, яке лишилося, роби це за тим же принципом. Погаси соду та додай у тісто. І на останок вилий у суміш олію, щоб панкейки не підгорали.

Усе дуже ретельно перемішай, підігрій пательню, додай туди трохи масла (лише для першого панкейка) і смаж їх на середньому вогні.

Ось так швидко й просто можна приготувати цілий ряд страв з інгредієнтів, які є в кожному холодильнику під час війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зараз варто купувати в магазині.

Головне фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.