Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику

Що приготувати з того, що є в холодильнику – прості рецепти страв із доступних продуктів.

На жаль, під час бойових дій перебирати їжею не доводиться.

В умовах війни в супермаркетах стало все складніше купувати необхідні продукти.

Тому варто знати рецепти простих і поживних страв, що дозволять підкріпитися у важкі часи.

Розповідаємо, що можна приготувати з продуктів, які знайдуться в кожному холодильнику.

Що приготувати з доступних усім продуктів

Оскільки на початку війни всі скупили гречку, то прийшов час експериментувати з нею.

Можна приготувати гречаний суп, відварити гречку з м’ясом або ж наробити гречаних котлет.

Гречані котлети | Інгредієнти

Картопля – 2-3 шт.

Гречка відварена – 1 склянка

Цибуля – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 1 чайна ложка

Паніровочні сухарі

Приготування

Відвари гречку. Після цього спробуй її подрібнити самостійно ложкою або у блендері. Очисти цибулю, поріж дрібними кубиками й ретельно просмаж на пательні.

Разом з тим варто відварити картоплю та зробити з неї пюре. Тепер усе це змішай, додай яйце, муку та посоли.

Сформуй котлети й обкатай їх у панірувальних сухарях. Розігрій пательню, додай олії й смаж з обох сторін.

Гороховий суп| Інгредієнти (пісна страва)

Горох – 1 склянка

Картопля – 2-3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Укроп/петрушка

Перець, сіль на власний розсуд

Приготування

Помий горох і замочи у воді на кілька годин. Після того потрібно злити всю воду і засипати горох у каструлю. Залий водою 1,5-2 літра і доведи до кипіння, тоді зменш вогонь і накрий кришкою.

Через 10-15 хвилин додай картоплю. У цей час подрібни цибулю, потри моркву і підсмаж їх на пательні до золотистого кольору.

Додай це все у каструлю, посоли, поперчи й провари ще кілька хвилин на маленькому вогні. Якщо хочеш крем-суп, можеш закинути це все у блендер. Для прикраси додай зелені.

Цей суп не просто смачний, але ще й простий у приготуванні та пісний! Що зараз дуже актуально.

Смажена яєчня у хлібі | Інгредієнти

Хліб

Яйця

Зелень

Ковбаса (якщо є)

Перець – за бажанням

Приготування

Наріж стільки скибочок хліба, скільки ти з’їси. Виріж всередині отвір. Це можна зробити круглою посудиною. Постав пательню на вогонь. Додай олію або масла.

Поклади скибочки й з кожної сторони обсмаж приблизно по 30 секунд. Після того розбий яйце прямісінько в отвір.

Можеш додати туди шматочки ковбаси, зелені та трішки поперчити. На невеликому вогні смаж доти, доки не приготується білок.

Картопляно-грибна запіканка | Інгредієнти (пісна страва)

Картопля – 6-8 шт.

Свіжі або заморожені гриби – 500-750 грам

Цибуля – 1-2 шт.

Сіль, перець за смаком

Приготування

Відвари гриби та картоплю, перекрути через м’ясорубку.

Поріж дрібно цибулю, додай сіль, перець і перемішай усе. Якщо маєш свіжу зелень, теж можеш її теж додати.

Отриману суміш переклади у форму та запікай близько години.

Панкейки | Інгредієнти (пісна страва)

Під час війни варто потішити себе чимось солодким, аби бодай трохи підняти настрій. Можеш приготувати класичні американські панкейки. Для цього потрібно зовсім небагато.

Яйце – 1 шт.

Молоко – 1 склянка

Цукор – 2 ст. л.

Борошно – 1 ст.

Сіль – ½ ч. л.

Рослинна олія – 2 ст. л.

Сода – ½ ч. л.

Приготування

Для початку візьми яйце, додай сіль, цукор і перемішай все до появи пінки. Після цього туди ж долий пів склянки молока і поступово підсипай борошно. Це потрібно для того, щоб млинці були без комочків.

Додай молоко та борошно, яке лишилося, роби це за тим же принципом. Погаси соду та додай у тісто. І на останок вилий у суміш олію, щоб панкейки не підгорали.

Усе дуже ретельно перемішай, підігрій пательню, додай туди трохи масла (лише для першого панкейка) і смаж їх на середньому вогні.

Список страв, які займають небагато часу та інредієнтів для приготування:

Молочна гречана каша

Борщі з м’ясом та без

Рибний суп

Макарони з овочами

Запечена картопля з сиром

Плов з грибами

Салати зі свіжих овочів

Яблучний пиріг (шарлотка)

Піца

Картопляні зрази

Спагеті в соусі

Ось так швидко й просто можна приготувати цілий ряд страв з інгредієнтів, які є в кожному холодильнику під час війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зараз варто купувати в магазині.

Головне фото: Unsplash

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