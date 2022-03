Діти проти війни: малюнки від маленьких українців, що розчулять кожного

Добірка дитячих малюнків про війну.

Після нападу Росії на Україну 24 лютого українці об’єдналися, як ніколи раніше.

Небайдужі люди в кожному куточку нашої держави гуртуються й допомагають тим, хто потребує підтримки.

Щирі українці жертвують мільйони гривень на потреби хоробрих захисників, добровольці вступають в батальйони тероборони, а жінки готують їжу й плетуть маскувальні сітки для танків.

Осторонь не залишились і дітки, що намагаються підняти бойовий дух солдатів і за допомогою малюнків донести до всього світу, що насправді відбувається на їхній Батьківщині.

Ранок у Великому Місті підготував добірку найзворушливіших малюнків про війну від маленьких українців.

Зараз мережею шириться легенда про могутнього льотчика, що збив уже понад 20 ворожих літаків.

Його підбивали, але він вижив і продовжив боронити рідну землю від окупантів.

Ось так війна подарувала Україні свого супергероя, який нічим не поступається Супермену й Залізній людині.

Усі ми пам’ятаємо легендарні жувальні гумки “Love is”, усередині яких траплялися милі записки із різними визначеннями кохання.

І поки для когось кохання — це бути поруч із другою половинкою, для українських дітей любов — це “разом полювати на російські танки”.

Через папір і фарби діти передають увесь свій біль і найзаповітніші бажання.

7-річний Саша Борисенко, наприклад, за допомогою малюнку просить зупинити війну й виражає свою віру в українських захисників.

А от 6-річний Іван Лещенко з Києва, схоже, захоплюється технікою ЗСУ й щиро бажає Україні перемогти в цій страшній війні.

Анна Власюк з Житомира по-дорослому змогла передати весь сенс воєнних подій.

Україну вона зобразила прекрасною дівчиною, які намагаються обрізати косу російські ножиці. Неймовірний символізм!

