“Росією править психічно ненормальний диктатор”: відомі росіяни, які засудили війну та дії Путіна

Хто з російських зірок та політиків виступив проти кремлівських окупантів?

Увесь світ зараз зі сльозами на очах спостерігає за подіями, що розгортаються на території України.

Європа, Америка й навіть Азія закликають зупинити вторгнення й забрати свої руки від суверенної держави.

Росію благають схаменутися навіть свої громадяни, голоси яких разом з усіма іншими країнами звучать все гучніше й гучніше.

Тож є надія на те, що диктаторський режим вже дуже скоро впаде.

Розповідаємо, хто з відомих людей у Росії не боїться йдти всупереч злочинному режиму Путіна – засуджує війну й закликає окупантів зупинитися.

Відомий російський інтерв’юер не зміг змовчати, коли влада його рідної країни почала війну з мирною державою.

Раніше Юрій уже викладав пост, у якому висловив свою підтримку Україні й сором за те, що почала робити Росія.

Тепер же він вирішив остаточно розставити всі крапки над “і” й виразив ще чіткішу позицію.

Громадяни Росії з активною громадянською позицією, за його словами, уже давно втомилися від свавілля, яке чинить шалений диктатор.

Не промовчав журналіст і про ситуацію на сході України:

Інтерв’юер відкрито назвав кількість жертв серед мирного населення й біженців, щоб його підписники нарешті зрозуміли, що насправді відбувається в Україні.

Мовчати не можуть навіть російські політичні діячі.

Опозиціонер Ілля Яшин назвав дату початку війни днем національного сорому Росії й закликав усіх свідомих росіян виступити проти вторгнення.

Путіна опозиціонер назвав страшним людожером, який поводиться мов дріб’язковий чоловік, від якого пішла дружина.

Згадав Яшин і фразу диктатора: “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, яка викликала шквал обурення у світової спільноти:

На його думку, не можна мовчати, коли щодня помирають сотні невинних людей.

Колишній депутат, телеведучий та журналіст Олександр Невзоров назвав українців справжніми героями й заявив, що “імперська міць виявилася бутафорією”.

Величезна країна, яку колись боялися навіть держави в НАТО, програє маленькій, але неймовірно сильній Україні.

Він активно визнає цілковиту поразку держави-агресора:

Кремлівській пропаганді ще не вдалося знищити свідомість усіх росіян.

Білоруський рок-гурт, що славиться своїми відвертими піснями, також засудив дії окупанта.

Їхня пісня “Воины света” колись стала неофіційним гімном подій, що відбувалися на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.

Лідер гурту Сергій Михалок звернувся до білорусів і росіян із закликом саботувати будь-які команди ворожого командування.

Сам музикант із командою зараз перебуває в Україні й готов обороняти нашу землю.

Він також назвав ЗСУ найсильнішою армією у світі.

Відомий російський письменник на своїй сторінці у Фейсбуці намагається достукатися до росіян, мозок яких ще не перестав працювати під впливом пропаганди окупантів.

Він відкрито засудив дії Путіна й закликав зупинити вбивство невинних людей.

За його словами, 24 лютого стало початком нової страшної епохи.

Йому соромно за дії тирана й відверту брехню, яка тоннами ллється на росіян з екранів їхніх телевізорів.

Навіть російська інтелігенція повстала проти Путінського режиму!

Російський співак, музикант та телеведучий також вирішив підтримати українців.

За його словами, усі вчені, письменники, художники, музиканти й артисти проти війни.

Усі нормальні люди проти вбивства невинних.

Він відверто говорить про напад Росії на Україну й намагається достукатися до небайдужих.

Російська акторка, що вже не раз висловлювала підтримку Україні, після початку повномасштабної війни вкотре підтвердила слою позицію.

Лія не змогла стримувати сльози й розплакалася, коли давала коментар щодо нинішніх подій у нашій державі.

За словами Ахеджакової, Росія — це імперія брехні, а “вимушене переселення” мешканців ОРДЛО в РФ – справжня депортація.

Усе, що зараз роблять окупанти в Україні, бачить і засуджує весь цивілізований світ.

Кремлівський режим постійно відстежує тих, хто намагається чинити бодай якийсь опір.

Засновниця популярного шоу “Орел і решка”, яке транслювалося і в Росії, і в Україні, поплатилася за свої спроби відкрити очі росіянам на своїй сторінці в Інстаграмі.

На її думку, ніхто не має права відбирати в дітей право на майбутнє й знущатися з мирного населення.

Тільки от поплатилася Крапівіна за такі слова дуже швидко: нещодавно стало відомо, що кремлівська влада хоче позбавити її громадянства Росії через нібито неправильну процедуру отримання паспорта.

Таких випадковостей у період війни на фронті та в інформаційному полі не буває…

Фото: Unsplash

