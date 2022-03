Мародери чатують: як захистити свою оселю від грабіжників у воєнний час

Як захистити оселю від мародерів.

Через вторгнення російсько-окупаційних військ на території України, люди залишають домівки, щоб знайти безпечніше місце.

У цей надскладний для всіх воєнний час, грабіжники активізуються.

Київський міський голова, Віталій Кличко, наголосив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження:

Ранок у Великому Місті розповідає, яких заходів вжити, щоб вберегти домівку від злодіїв.

Щоб захистити власний дім від непроханих гостей, варто дотримуватись простих рекомендацій:

Важливо! Якщо помітили на дверях чи парадному нову рекламу, плакати, флаєри, візитки — зривайте та знімайте їх.

Мародери так перевіряють, чи є люди в будинку.

Якщо виявили мародера, найкраще дзвонити у поліцію за номером 102 або на номер чергової частини вашого міста.

Кияни можуть дзвонити за номером 0 800 50 02 02.

Також по темі: Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Вдома, в авто, на вулиці: як урятуватися від обстрілів – дієві поради Не залишилися осторонь: іноземні зірки, які підтримали Україну

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає всіх об’єднуватися для протидії мародерам.

Вони розповіли, які маячки найчастіше залишають злодії, щоб відстежувати, чи виїхали мешканці:

Будьте уважними!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як протидіяти дезінформації.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.