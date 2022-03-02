Мародери чатують: як захистити свою оселю від грабіжників у воєнний час

Як захистити оселю від мародерів.

Через вторгнення російсько-окупаційних військ на території України, люди залишають домівки, щоб знайти безпечніше місце.

У цей надскладний для всіх воєнний час, грабіжники активізуються.

Київський міський голова, Віталій Кличко, наголосив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження:

— Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!

Ранок у Великому Місті розповідає, яких заходів вжити, щоб вберегти домівку від злодіїв.

Як захиститись від мародерів

Як вберегтись від мародерів

Щоб захистити власний дім від непроханих гостей, варто дотримуватись простих рекомендацій:

Якщо, під час обстрілів чи сигналу повітряної тривоги, ховаєтесь в укритті, то не залишайте двері та вікна відчиненими. Обов’язково замикайте їх.

У випадку, якщо побачили підозрілу особу чи позначок на дверях чи міток, негайно повідомляйте правоохоронцям. Однак, дзвоніть лише у тих випадках, коли дійсно є потреба.

Попросіть сусідів приглядати за вашою оселею на час вашої відсутності.

Важливо! Якщо помітили на дверях чи парадному нову рекламу, плакати, флаєри, візитки — зривайте та знімайте їх.

Мародери так перевіряють, чи є люди в будинку.

Куди телефонувати, якщо помітили мародера

Якщо виявили мародера, найкраще дзвонити у поліцію за номером 102 або на номер чергової частини вашого міста.

Кияни можуть дзвонити за номером 0 800 50 02 02.

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Як виглядають маячки мародерів

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає всіх об’єднуватися для протидії мародерам.

Вони розповіли, які маячки найчастіше залишають злодії, щоб відстежувати, чи виїхали мешканці:

для домівок : в двері вставляють дрібні монети, “рекламні” візитки, а також клеять клейкий папір на замки;

для автомобілів : кладуть під “двірники” папір, а в щілину дверей шматки картону, також заклеюють клейкою стрічкою замки дверей, клеять наліпки на скло.

Будьте уважними!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як протидіяти дезінформації.

Фото: Рexels

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