Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція

У застосунку “Дія” з’явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.
Всі зібрані пожертви небайдужих підуть у фонд допомоги армії “Повернись живим”.
Розповідаємо, як підтримати українських військових в застосунку за кілька кліків.Також по темі: Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" Поборемо цю нечисть разом! Як допомогти зупинити ворога Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації
Як підтримати армію фінансово
Щоб переказати гроші для української армії, потрібно:
2️ Натиснути Документи й перейти в “Допомогти армії”;
3️ Далі необхідно ввести реквізити картки;
4. Вказати суму, яку хочете переказати та сплатити.
Послуга доступна для користувачів IOS та Android.
Детальніше про те, як зробити переказ грошей у фонд “Повернись живим” через додаток “Дія”, дивись у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти українській армії.
Фото: Рexels