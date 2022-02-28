Удар по нафтобазі в Охтирці! Що робити у разі атаки на хімічних об’єктах

Ворожий снаряд влучив у нафтобазу в Охтирці. Розповідаємо, як поводитися у разі аварій на хімічних об’єктах?
Цієї ночі російські окупанти спричинили дві техногенні катастрофи: у Харкові було підірвано газопровід, а у Василькові нанесли удар по нафтобазі.
Що робити у таких українцям у подібних надзвичайних ситуаціях? Публікуємо інструкцію від Держcпецзв’язку.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
1. Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
2. Уникайте тривалого перебування на повітрі.
3. Користуйтеся системою кондиціонування та очищенн повітря. Поставие у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
4. Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
5. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
6. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.
7. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем ????
Краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії.
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