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ICTV Ранок 28.02.2022 13:14
28.02.2022 13:14
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Удар по нафтобазі в Охтирці! Що робити у разі атаки на хімічних об’єктах

Удар по нафтобазі в Охтирці! Що робити у разі атаки на хімічних об’єктах

Ворожий снаряд влучив у нафтобазу в Охтирці. Розповідаємо, як поводитися у разі аварій на хімічних об’єктах?

Цієї ночі російські окупанти спричинили дві техногенні катастрофи: у Харкові було підірвано газопровід, а у Василькові нанесли удар по нафтобазі.

Що робити у таких українцям у подібних надзвичайних ситуаціях? Публікуємо інструкцію від Держcпецзв’язку.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

         1. Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
         2. Уникайте тривалого перебування на повітрі.
         3. Користуйтеся системою кондиціонування та очищенн повітря. Поставие у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
         4. Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
         5. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
         6. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.
         7.  Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

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Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем ????

Краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні
28.02.2022 13:14



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