Що варто зробити в лютому: за мотивами хюгге

Чим зайнятись у лютому: стиль хюгге

Скандинавські країни мають найбільший показник задоволення життям. Це і не дивно, бо секрет щастя вони знайшли у стилі хюгге.

Данці поділилися своїм стилем життя і порекомендували, як треба провести останній місяць зими в затишку.

Традиції хюгге

Їжа та напої

Одна з найголовніших умов хюгге – бути добрим до себе, балувати себе і давати собі можливість ненадовго відступити від принципів здорового способу життя.

Найбільше народ Данії полюбляє солодощі, випічку, каву та гарячий шоколад.

Що стосується вечері, то це майже завжди м’ясо з картоплею. Особливо в холодний період року. Тут уже зрозуміло, чому вони такі щасливі.

Зазвичай, у нас прийнято запрошувати гостей на чай чи каву, проте в країнах Скандинавії, за стилем хюгге, запрошують на гльог.

Гльог – гарячий напій, який можна приготувати разом із друзями чи пригостити їх за вечерею.

Зазвичай, його готують із червоного вина та різних спецій, проте можна зробити його безалкогольним.

Дім

Стиль хюгге – це спосіб лаконічно і практично обновити свій інтер’єр дому. Тому данці наполягають на тому, щоб зробити свою домівку затишнішою за допомогою невеличких деталей.

Наприклад, запалити свічки, додати речей, які зроблені з дерева, а також придбати кераміку чи фарфор.

Якщо є можливість, то можна зробити затишне місце на підвіконні, де можна розслабитися за чаєм і книгою.

Розваги

Лютий треба завершити по-зимовому. Тому датчани пропонують поїхати у лижний похід, покататися на гірках або просто відпочити у заміському будинку.

Головна умова – бути ближчим до природи.

Справи задешево

Хюгге – це здатність цінувати прості радості життя, і воно може існувати при дуже обмеженому бюджеті. Дефіцит коштів не завадить весело провести час з друзями.

Заповнена комора

Правила прості: запроси до себе друзів, і кожен повинен принести інгредієнти для того, що можна відправити в комору чи в холодильник.

Замість звичних солоних огірків чи полуничного варення можна приготувати і обмінятися імбирним пивом, манговим чатні, маринованим чилі, аквавітом на волоському горіху чи бабою гануш.

Міні-бібліотека

Спробуй передивитися книги, які в тебе є. Організуй їм єдине гарне місце у вигляді зручної бібліотеки та збирайся за новими книгами на ярмарку чи на базар.

Все це можна зробити разом зі своєю компанією.

Вечірка з обміном

Пам’ятаєш лампу, яка лежить у вас на балконі, чи зайвий блендер, чи старий килим? Якщо у тебе є зайві речі, яких ти хочеш позбутися, тоді запрошуй друзів на вечірку з обміном.

Це корисно для гаманці й екології, а ще – непогана можливість звільнити місце у гардеробі чи в кухонній шафі.

Тим паче це приємніше робити з друзями, ніж витрачати свої вихідні на оголошеня в інтернеті чи блошиний ринок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально провести час з друзями та сім’єю.

Фото: Unsplash

Анастасія Закомолдіна

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