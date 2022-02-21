Магнітні бурі у березні 2022 – календар небезпечних дат

Початок березня 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. На нього припадають одразу дві магнітні бурі з невеликим проміжком. Вплив можуть відчути всі, особливо складним період буле для метеочутливих людей.

В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.

У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у березні 2022.

Магнітні бурі у березні 2022

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на березні 2022

На початку березня очікуються дві сильні магнітні бурі, які негативно вплинуть на здоров’ї людини.

У результаті цих коливань неприємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

3-6 березня – сильна магнітна буря 11-12 березня – сильна магнітна буря 18 березня – слабка магнітна буря 21-23 березня – середня магнітна буря 27 березня – слабка магнітна буря

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

Головний біль, запаморочення.

Слабкість у тілі.

Нервова напруга, різкі перепади настрою.

Підвищений артеріальний тиск.

Безсоння або, навпаки, сонливість.

Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, варто із розумінням постався до потреб свого організму.

Відпочивай і добре висипайся.

Не варто перевантажуватися важкою фізичною чи розумовою роботою.

Уникай стресів та нервових ситуацій.

Випивай хоча б 1,5 літри чистої води на день.

Замість солодких, солоних та жирних страв їж якомога більше свіжих овочів і фруктів.

Виключи з раціону алкоголь та солодощі.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на березень 2022.

Фото: Рexels

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