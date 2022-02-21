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ICTV Ранок 21.02.2022 16:34
21.02.2022 16:34
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Магнітні бурі у березні 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у березні 2022 – календар небезпечних дат

Початок березня 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. На нього припадають одразу дві магнітні бурі з невеликим проміжком. Вплив можуть відчути всі, особливо складним період буле для метеочутливих людей.

В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.  

У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у березні 2022.

Магнітні бурі у березні 2022

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на березні 2022

На початку березня очікуються дві сильні магнітні бурі, які  негативно вплинуть на здоров’ї людини.

У результаті цих коливань неприємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

3-6 березня – сильна магнітна буря

11-12 березня – сильна магнітна буря

18 березня – слабка магнітна буря

21-23 березня – середня магнітна буря

27 березня – слабка магнітна буря

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

  • Головний біль, запаморочення.
  • Слабкість у тілі.
  • Нервова напруга, різкі перепади настрою.
  • Підвищений артеріальний тиск.
  • Безсоння або, навпаки, сонливість.
  • Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

  • Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, варто із розумінням постався до потреб свого організму.
  • Відпочивай і добре висипайся.
  • Не варто перевантажуватися важкою фізичною чи розумовою роботою.
  • Уникай стресів та нервових ситуацій.
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  • Випивай хоча б 1,5 літри чистої води на день.
  • Замість солодких, солоних та жирних страв їж якомога більше свіжих овочів і фруктів.
  • Виключи з раціону алкоголь та солодощі.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на березень 2022.

Фото: Рexels

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Теги: магнітні бурі
21.02.2022 16:34



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