Від щирого серця. Привітання з Днем народження Ольги

Оригінальні привітання з Днем народження Ользі у віршах, прозі й у картинках.
Жінка на ім’я Ольга володіє такими якостями, як рішучість, категоричність і цілеспрямованість.
Якщо у твоєму оточені є прекрасна дівчина Ольга, і ти не можеш придумати, як цікаво й небанально привітати її з Днем народження, ми тобі допоможемо!
Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька найоригінальніших і найкрасивіших привітань для Ольги.
Читай, обирай найкраще та приємно вражай дівчину!
Красиві привітання з Днем народження Ользі в прозі
Ольго! Бажаю досягти досконалості у всіх починаннях, бути ідеальною партнеркою для другої половинки й недосяжним ідеалом для інших, реалізувати себе в улюбленій справі, досягти всіх немислимих вершин, прокидатися з посмішкою на губах навіть в самий дощовий день.
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З Днем народження, неоціненна моя Ольга! Бажаю тобі в цей святковий день не стояти біля плити, а керувати підготовкою виключно з дивана. Бажаю тобі нескінченного щастя, взаємної любові, нев’янущої краси, міцного здоров’я, і щоб всього цього багатства вистачило ще на сто років! Нехай течуть на рахунок грошові потоки, настрій завжди буде літнім і сонячним, всі проблеми забудуть дорогу до твого ґанку, а удача і добробут отримають постійну прописку!
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Дорога Ольга, вітаю тебе! Бажаю знайти гармонію зі світом, людьми й з собою. І нехай все, що тебе оточує і чим ти займаєшся, приносить тобі тільки радість і задоволення. Завжди весняного настрою, тепла і радості на душі, сонячних посмішок і чудових людей навколо.
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Дорога Оленька, вітаю тебе зі святом! Нехай у твоєму житті знайдеться ключ від скрині, в якому заховані виконання твоїх найзаповітніших бажань. І нехай цей ключ сам опиниться у твоїх руках саме тоді, коли це потрібно тобі найбільше. Будь щаслива!
Оригінальні привітання з Днем народження Ользі у віршах
Ольга, вітаю з Днем народження!
Ти як завжди прекрасна і ніжна!
І з кожним роком більше розумію,
Ти мені, як повітря мила потрібна!
Я без тебе, себе не уявляю
І весь мій світ наповнений лише тобою!
І я не сумніваюся – точно знаю,
Що ти була мені долею послана!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Олі помагає,
Ангел покровитель!
***
У Ольги нашої день народження!
Ми побажаємо настрою,
Успіху, радості, тепла,
Весна, щоб в душі цвіла,
Здоров’я міцного і сил,
А чоловік, щоб на руках носив,
Образ, щоб не було і зла,
Щоб щасливою ти була!
***
Немов горда княгиня
Та, що носить ім’я Ольга.
Хлібосольна ти з друзями,
А з ворогами свавільна.
У день народження ти цариця,
Немає іншої такої схожою,
І рішучої, і ніжною,
І вмілої, і пригожої.
Нехай доля тобі подарує
Все, що тільки побажаєш.
Про твої бажання таємних
Краще за всіх сама ти знаєш.
Коротенькі смс-привітання
До мене ангел прилітав і сказавши, що у тебе Ольго сьогодні Іменини 😉 Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітніших мрій!
***
Ольга, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!
***
Ольга, з Днем народження!
Ти, як красиве бачення,
Заворожила красою.
Захоплені ми всі тобою!
***
Хай Ангел життя твоє зберігає,
Біда хай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі допоможуть кожну мить!
Вітальні листівки для Ольги
Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Днем народження в прозі.
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