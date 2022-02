Від щирого серця. Привітання з Днем народження Ольги

Оригінальні привітання з Днем народження Ользі у віршах, прозі й у картинках.

Жінка на ім’я Ольга володіє такими якостями, як рішучість, категоричність і цілеспрямованість.

Якщо у твоєму оточені є прекрасна дівчина Ольга, і ти не можеш придумати, як цікаво й небанально привітати її з Днем народження, ми тобі допоможемо!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька найоригінальніших і найкрасивіших привітань для Ольги.

Читай, обирай найкраще та приємно вражай дівчину!

Ольго! Бажаю досягти досконалості у всіх починаннях, бути ідеальною партнеркою для другої половинки й недосяжним ідеалом для інших, реалізувати себе в улюбленій справі, досягти всіх немислимих вершин, прокидатися з посмішкою на губах навіть в самий дощовий день.

***

З Днем народження, неоціненна моя Ольга! Бажаю тобі в цей святковий день не стояти біля плити, а керувати підготовкою виключно з дивана. Бажаю тобі нескінченного щастя, взаємної любові, нев’янущої краси, міцного здоров’я, і щоб всього цього багатства вистачило ще на сто років! Нехай течуть на рахунок грошові потоки, настрій завжди буде літнім і сонячним, всі проблеми забудуть дорогу до твого ґанку, а удача і добробут отримають постійну прописку!

***

Дорога Ольга, вітаю тебе! Бажаю знайти гармонію зі світом, людьми й з собою. І нехай все, що тебе оточує і чим ти займаєшся, приносить тобі тільки радість і задоволення. Завжди весняного настрою, тепла і радості на душі, сонячних посмішок і чудових людей навколо.

***

Дорога Оленька, вітаю тебе зі святом! Нехай у твоєму житті знайдеться ключ від скрині, в якому заховані виконання твоїх найзаповітніших бажань. І нехай цей ключ сам опиниться у твоїх руках саме тоді, коли це потрібно тобі найбільше. Будь щаслива!

Ольга, вітаю з Днем народження!

Ти як завжди прекрасна і ніжна!

І з кожним роком більше розумію,

Ти мені, як повітря мила потрібна!

Я без тебе, себе не уявляю

І весь мій світ наповнений лише тобою!

І я не сумніваюся – точно знаю,

Що ти була мені долею послана!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Олі помагає,

Ангел покровитель!

***

У Ольги нашої день народження!

Ми побажаємо настрою,

Успіху, радості, тепла,

Весна, щоб в душі цвіла,

Здоров’я міцного і сил,

А чоловік, щоб на руках носив,

Образ, щоб не було і зла,

Щоб щасливою ти була!

***

Немов горда княгиня

Та, що носить ім’я Ольга.

Хлібосольна ти з друзями,

А з ворогами свавільна.

У день народження ти цариця,

Немає іншої такої схожою,

І рішучої, і ніжною,

І вмілої, і пригожої.

Нехай доля тобі подарує

Все, що тільки побажаєш.

Про твої бажання таємних

Краще за всіх сама ти знаєш.

До мене ангел прилітав і сказавши, що у тебе Ольго сьогодні Іменини 😉 Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітніших мрій!

***

Ольга, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!

***

Ольга, з Днем народження!

Ти, як красиве бачення,

Заворожила красою.

Захоплені ми всі тобою!

***

Хай Ангел життя твоє зберігає,

Біда хай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі допоможуть кожну мить!

Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Днем народження в прозі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.