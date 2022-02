Як доглядати за обличчям взимку – корисні поради

Як доглядати за обличчям взимку?

Це питання часто турбує красунь, які дбають про свою шкіру.

Взимку наша шкіра стає особливо чутливою і, зазвичай, пересихає. Це відбувається через те, що рівень вологості у повітрі зменшується і шкіра автоматично починає її віддавати.

А це призводить до неприємних відчуттів.

Тому тобі обов’язково треба знати, як правильно доглядати за обличчям саме в холодну пору року.

Придбай крем легкої текстури, який буде швидко вбиратися в шкіру. Щоб знати точно, який кращий, порадься з косметологом або дерматологом.

Зволожуй ним шкіру 1-2 рази на день, але не перед виходом із дому. Краще зробити це за півгодини-годину до того, як будеш гуляти на свіжому повітрі.

Не забувай і про догляд за губами. Якщо не хочеш, аби вони тріскали, кілька разів на день користуйся зволожувальним бальзамом для губ, інакше кажучи, гігієнічною помадою.

Попрощайся з гелями для вмивання, які містять спирт

Чому? Бо спирт пересушує шкіру ще більше. І стягнення на обличчі ти відчуватимеш довше, ніж зазвичай.

Якщо не можеш обійтися без очищувальних засобів, просто заміни їх на косметичне молочко.

Користуйся сонцезахисним кремом

Хибно думати, що сонце взимку не шкідливе. І хоч ми його не відчуваємо на собі, та саме в цю пору року воно знаходиться найближче до землі.

А сонячне проміння, як відомо, не надто позитивно впливає на шкіру. Звичайно, вітамін D ніхто не відміняв, проте й старіння лишається в силі.

Пілінг

Зима – найбільш вдалий період для пілінгів. Принаймні так вважають косметологи. Ця процедура корисна тим, що знімає сухість, тобто мертві клітини шкіри.

Таким чином твоє обличчя буде виглядати, як у немовляти.

Що ж, тепер ти знаєш, як правильно доглядати за шкірою взимку. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.

Головне фото: Unsplash

