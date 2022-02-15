Стрітення Господнє 2022: привітання у віршах, прозі та картинках

Привітання з Стрітенням 2022 у віршах, прозі, коротких смс та картинках.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання українською мовою. Читай, зберігай і надсилай листівки своїм рідним і друзям.
Стрітення Господнє — це одне з найбільших християнських свят, яке щороку вірні відзначають 15 лютого.Також по темі: Маленька принцеса з’явилася! Привітання батькам з народженням донечки Вихідні у березні 2021: скільки будемо відпочивати Привітання коханому чоловіку з Днем Народження: проза, вірші та картинки
Свято Стрітення наповнене великим сенсом, скільки знаменує зустріч людини з Богом, зміну Старого Завіту Новим, оновлення природи і життя.
У народі вважається, що у цей день також весна зустрічається із зимою.
Тож поспіши привітати своїх рідних, близьких та знайомих хрисян із чудовим святом.
Привітання з Стрітенням Господнім 2022
У віршах
У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти…
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Доля, історія переплелися,
Злилися заповіти воєдино,
На небі яскраві зірки запалилися,
Син божий на землі. Яке диво!
Бережи в собі любов свою,
Бережи в душі любов до Христа,
Зберігає нехай він твою сім’ю,
Забудь мирську суєту.
Старець древній Симеон
Духом до храму наведено,
Щоб Ісуса побачити,
І батькам сказати:
«Це — Божий Син, Спаситель,
Всіх людей Визволитель,
Так як в книзі пророкував,
Ця зустріч відбулася!»
Нехай вас Дух Святий знайде
І на зустріч приведе
З Сином Божим — Ісусом,
Щоб бути Йому слухняним,
Щоб вам не померти,
Поки Бога не побачити.
***
Стрітення Господнє — Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні Душею так багаті! Бажаю Вам чудесну Душевної чистоти, Нехай волею небесною Здійсняться мрії!
***
Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів непогожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.
***
Сьогодні православний весь народ,
У храм свічки освячувати йде,
Сьогодні Стрітення — прекрасний день,
І хоч зима ще свою кидає тінь,
Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,
Адже весна на горизонті з’явилася,
І знаємо, вона скоро вже прийде,
Тепло і радість нам, звичайно, принесе!
У прозі
Упевнений, що тепло любові, яке є у наших серцях сприятиме відродженню духовності, порозумінню, вірі у краще майбутнє. Бажаю Вам сімейного добробуту, радісних усмішок, здоров’я, любові, миру і процвітання!
***
У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім’я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров’я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!
***
Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!
***
Вітаю з величним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима — з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!
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У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх див у житті, достатку і відради, здоров’я і терпіння, неймовірної радості. Бажаю з розкритим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов’ю, миром і щастям!
Короткі СМС-привітання
Зі святом Стрітення Господнього вас, щастя вам та вашим рідним!
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Від щирого серця вітаю зі святом Стрітення Господнього! У цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя. Я бажаю, щоб цей день і вам приніс тільки радісні новини.
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Нехай Стрітення Господнє стане символом оновлення нашого життя!
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У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові і яскравого світла надії в життя.
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Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи! Зі стрітенням!
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Свято Стрітення — це, перш за все, про зустріч людини з Богом. Цього й тобі бажаю — зустріти на своєму шляху Господню любов та завжди перебувати у світлі Його благодаті.
Картинки та листівки на свято 15 лютого
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження для коханої.
Фото: Pixabay