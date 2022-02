Стрітення Господнє 2022: привітання у віршах, прозі та картинках

Привітання з Стрітенням 2022 у віршах, прозі, коротких смс та картинках.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання українською мовою. Читай, зберігай і надсилай листівки своїм рідним і друзям.

Стрітення Господнє — це одне з найбільших християнських свят, яке щороку вірні відзначають 15 лютого.

Свято Стрітення наповнене великим сенсом, скільки знаменує зустріч людини з Богом, зміну Старого Завіту Новим, оновлення природи і життя.

У народі вважається, що у цей день також весна зустрічається із зимою.

Тож поспіши привітати своїх рідних, близьких та знайомих хрисян із чудовим святом.

У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти…

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Доля, історія переплелися,

Злилися заповіти воєдино,

На небі яскраві зірки запалилися,

Син божий на землі. Яке диво!

Бережи в собі любов свою,

Бережи в душі любов до Христа,

Зберігає нехай він твою сім’ю,

Забудь мирську суєту.

Старець древній Симеон

Духом до храму наведено,

Щоб Ісуса побачити,

І батькам сказати:

«Це — Божий Син, Спаситель,

Всіх людей Визволитель,

Так як в книзі пророкував,

Ця зустріч відбулася!»

Нехай вас Дух Святий знайде

І на зустріч приведе

З Сином Божим — Ісусом,

Щоб бути Йому слухняним,

Щоб вам не померти,

Поки Бога не побачити.

***

Стрітення Господнє — Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні Душею так багаті! Бажаю Вам чудесну Душевної чистоти, Нехай волею небесною Здійсняться мрії!

***

Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів непогожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя.

***

Сьогодні православний весь народ,

У храм свічки освячувати йде,

Сьогодні Стрітення — прекрасний день,

І хоч зима ще свою кидає тінь,

Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,

Адже весна на горизонті з’явилася,

І знаємо, вона скоро вже прийде,

Тепло і радість нам, звичайно, принесе!

Упевнений, що тепло любові, яке є у наших серцях сприятиме відродженню духовності, порозумінню, вірі у краще майбутнє. Бажаю Вам сімейного добробуту, радісних усмішок, здоров’я, любові, миру і процвітання!

***

У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім’я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров’я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!

***

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

***

Вітаю з величним святом — Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима — з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

***

У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх див у житті, достатку і відради, здоров’я і терпіння, неймовірної радості. Бажаю з розкритим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов’ю, миром і щастям!

Зі святом Стрітення Господнього вас, щастя вам та вашим рідним!

***

Від щирого серця вітаю зі святом Стрітення Господнього! У цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя. Я бажаю, щоб цей день і вам приніс тільки радісні новини.

***

Нехай Стрітення Господнє стане символом оновлення нашого життя!

***

У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові і яскравого світла надії в життя.

***

Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи! Зі стрітенням!

***

Свято Стрітення — це, перш за все, про зустріч людини з Богом. Цього й тобі бажаю — зустріти на своєму шляху Господню любов та завжди перебувати у світлі Його благодаті.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження для коханої.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.