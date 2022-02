Магнітні бурі у лютому 2022 – календар небезпечних дат

Лютий 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. Особливо складним він буде для метеочутливих людей, втім, у дні сильних магнітних бур недомагання можуть відчувати й усі інші.

В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.

У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у лютому 2022.

У лютому очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини, обидві на початку місяця.

Також планується кілька слабких та середніх магнітних бур, що рівномірно розподілилися протягом усього місяця.

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

Аби уникнути проблем зі здорв’ям, під час магнітних бур рекомендуємо дотримуватися таких порад.

Фото: Unsplash

