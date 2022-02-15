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ICTV Ранок 15.02.2022 08:57
15.02.2022 08:57
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Магнітні бурі у лютому 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у лютому 2022 – календар небезпечних дат

Лютий 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. Особливо складним він буде для метеочутливих людей, втім, у дні сильних магнітних бур недомагання можуть відчувати й усі інші.

В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.  

У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у лютому 2022.

Магнітні бурі у лютому 2022

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на лютий 2022

У лютому очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини, обидві на початку місяця.

Також планується кілька слабких та середніх магнітних бур, що рівномірно розподілилися протягом усього місяця.

1-2 лютого – сильна магнітна буря

4-5 лютого – сильна магнітна буря

10-12 лютого – слабка магнітна буря

22 лютого – слабка магнітна буря

27 лютого – середня магнітна буря

Магнітні бурі у лютому 2022

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

  • Головний біль
  • Загострення хронічних хвороб
  • Підвищення артеріального тиску
  • Панічні атаки
  • Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія
  • Загальна слабкість, зменшення продуктивності
  • Безсоння або сонливість
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Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зі здорв’ям, під час магнітних бур рекомендуємо дотримуватися таких порад.

  • Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних
  • Проводь якомога більше часу на свіжому повітрі
  • Пий 1,5-2 літри чистої води на день
  • Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2022.

Фото: Unsplash

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Теги: магнітні бурі
15.02.2022 08:57



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