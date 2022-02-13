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ICTV Ранок 13.02.2022 17:48
13.02.2022 17:48
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СМС привітання для коханої дівчини з Днем святого Валентина

СМС привітання для коханої дівчини з Днем святого Валентина

Як привітати кохану дівчину з Днем Святого Валентина по СМС? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з Днем закоханих у віршах та прозі, а також картинки для дівчини з 14 лютого.

Обирай і надсилай!

СМС привітання з Днем закоханих дівчині в прозі

Якби мені запропонували вічність без тебе, я б вибрав мить, але з тобою!
***

Я кожен день світанок зустрічаю з однією лише думкою про тебе і тільки про одне мрію — тебе побачити не уві сні!
***

Я люблю тебе не за те, хто ти. А за те, хто я, коли я з тобою …

***

Любові я нам з тобою бажаю – величезної, чистої, як сльоза, і щоб в житті посміхалися твої щасливі очі.

***

З Днем святого Валентина! Я хочу, щоб у тебе в цей день було цукровий настрій, шоколадні сюрпризи і чарівні поцілунки! Вітаю!

***

Малятко, спасибі тобі за радість і турботу, які ти мені даруєш щодня. Моє серце б’ється лише для тебе. З святом Святого Валентина!

СМС привітання з Днем закоханих дівчині у віршах

Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!

***

Ти моє кохання, ти моє серденько,
Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!
Прагну тебе з’їсти, прагну скуштувати,
Прагну в День кохання пристрасно кохати!

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***

З днем закоханих, краса моя,

І ти мене сильно кохай!

Бо для мене любов твоя,

Краща за будь-який рай.

***

Як шкода, що сонце мені не подарувати,
Квітку по телефону не відправити!
Залишилося смс-ку написати
І промінь тепла в твоїй душі залишити!

Картинки для дівчині з Днем святого Валентина – Валентинки

Валентинка

Валентинка

День закоханих

День закоханих

Картинка з Днем закоханих

Нагадаємо, раніше ми публікували ще більше привітань із Днем святого Валентина.

Фото: Pixabay

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Теги: день святого валентина, привітання
13.02.2022 17:48



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