СМС привітання для коханої дівчини з Днем святого Валентина

Як привітати кохану дівчину з Днем Святого Валентина по СМС? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з Днем закоханих у віршах та прозі, а також картинки для дівчини з 14 лютого.

Обирай і надсилай!

Якби мені запропонували вічність без тебе, я б вибрав мить, але з тобою!

***

Я кожен день світанок зустрічаю з однією лише думкою про тебе і тільки про одне мрію — тебе побачити не уві сні!

***

Я люблю тебе не за те, хто ти. А за те, хто я, коли я з тобою …

***

***

З Днем святого Валентина! Я хочу, щоб у тебе в цей день було цукровий настрій, шоколадні сюрпризи і чарівні поцілунки! Вітаю!

***

Малятко, спасибі тобі за радість і турботу, які ти мені даруєш щодня. Моє серце б’ється лише для тебе. З святом Святого Валентина!

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Ти моє кохання, ти моє серденько,

Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!

Прагну тебе з’їсти, прагну скуштувати,

Прагну в День кохання пристрасно кохати!

***

З днем закоханих, краса моя,

І ти мене сильно кохай!

Бо для мене любов твоя,

Краща за будь-який рай.

***

Як шкода, що сонце мені не подарувати,

Квітку по телефону не відправити!

Залишилося смс-ку написати

І промінь тепла в твоїй душі залишити!

Нагадаємо, раніше ми публікували ще більше привітань із Днем святого Валентина.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.