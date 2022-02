СМС привітання для коханого хлопця з Днем святого Валентина

Як привітати коханого хлопця з Днем Святого Валентина по СМС?

Ранок у Великому Місті подбав про це і зібрав для тебе найромантичніші привітання з Днем закоханих у прозі та віршах, а також картинки для хлопця з 14 лютого.

Я хочу тебе любити, губами губ твоїх торкатися, до дна хочу тебе випити і ніколи не розставатися!

***

Якщо ти зі мною поруч, то прекрасний світ навколо! Ти не тільки мій коханий, ти мій найближчий друг! Я люблю тебе, мій ніжний!

***

Ти взяв мене в полон напористою атакою. Але навіть якщо хтось відкриє двері цієї темниці — я нікуди не втечу. Тепер я і моя любов будемо з тобою навіки.

***

I love you so much. Happy valentine’s day!

***

Хоч я не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя в казку. Моя любов до тебе безмежна.

Я закричу на цілий світ

Я всіх людей переконаю

Що найпалкіше в цьому світі

Тебе лиш одного кохаю.

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую…

По-друге: я тебе люблю!

***

На День святого Валентина

З тобою буду я щаслива,

Якщо цей вечір до зорі

Ми будемо на однині!

***

Кричу на весь всесвіт: Кохаю!

І скромно додаю: Вітаю!

***

Я люблю тебе, мій котик,

Твою спинку і животик,

Твої оченята, носик твій

Будь завжди, завжди зі мною!

***

Два сонця є у мене

одне світить мені з високих небес

друге читає моє смс.

