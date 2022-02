Символ Великобританії: ТОП-5 цікавих фактів про Єлизавету ІІ

Єлизавета II керує країною вже 70 років і не збирається здавати позицій.

Королеву Великобританії вважають справжнім утіленням грації й незламної жіночої сили, її бояться й обожнюють, обговорюють і поважають.

Подробиці життя королівської сім’ї раніше намагалися тримати в таємниці, тож про її величність було відомо небагато, аж поки Netflix не створив культовий серіал “Корона”.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найцікавіші факти про Єлизавету II.

Попри свою зайнятість і королівський статус, Єлизавета завжди знаходить час для своїх прихильників.

Англійська королева цінує підтримку шанувальників і любить тішити їх зворушливими відповідями.

Як їй раніше вдавалося знаходити час для зворотних листів у щільному графіку — справжня загадка.

Щодня вона обирає десяток випадкових конвертів і відповідає своїм відданим співвітчизникам.

До речі, за роки правління вона відправила понад три мільйони листів!

Мабуть, у кожного з нас були прізвиська в дитинстві.

Когось називали образливими формами імені, а когось — зворушливими.

Юну Єлизавету в родині нарекли Лілібет.

Такий “псевдонім” їй випадково вигадала молодша сестричка, що не могла чітко вимовити ім’я старшої.

Якою б серйозною й грізною не була Єлизавета, для своїх рідних вона назавжди залишиться Лілібет.

Королева завжди асоціюється з вишуканими сукнями.

За роки правління Єлизавета стала еталоном елегантності й гарного смаку.

Та бунтарський дух усе ж проривався на волю.

Річ у тім, що за правилами етикету очільниця держави не повинна з’являтися на публіці в одному вбранні кілька разів.

Елізабет сама собі створює закони.

Королева декілька разів порушувала суворий звичай, але менш прекрасною від цього точно не стала.

У сміливості Єлизавети прихильникам ніколи не доводилося сумніватися.

На початку Другої світової війни тендітна Елізабет благала свого батька Георга відправити її разом з усіма на фронт, аби захищати свою батьківщину.

Тоді король відмовив їй через зовсім юний вік.

Та це не зупинило майбутню королеву. У 1939 вона виступила із промовою до солдатів, щоб підняти бойовий дух тих, хто був готовий віддати життя за честь і гідність своїй країни.

Досягнувши повноліття, Єлизавета таки почала служити в жіночому військовому полку й стала першим членом своєї сім’ї, що воював на фронті.

Весілля Єлизавети ІІ й принца Філіпа стало однією з найобговорюваніших подій минулого століття.

Більшість думає, що дівчина з монаршої династії могла дозволити собі все за державні гроші, але це не так.

Аби купити свою вишукану весільну сукню, Елізабет скористалася продовольчими купонами, які чесно заробила протягом війни.

Британці щедро присилали їй і свої купони, та королева повернула все до копійки, щоб не порушувати закон.

Нагадаємо раніше ми розповідали про секрети довголіття Єлизавети ІІ.

Фото: theroyalfamily

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.