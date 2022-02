День святого Валентина 2021: історія і традиції свята

День святого Валентина 2021: як у світі та Україні святкують найромантичніше свято року.

Вже зовсім скоро Україна і світ відзначатиме День усіх закоханих.

Свято любові, романтики й пристрасті — ну, як ним можна не насолоджуватись?

До речі, має цей день довгу історію й цікаві традиції.

Ранок у Великому Місті зараз про все розповість.

Покровителем Дня Закоханих є сміливий священик Валентин, справжній служитель любові.

За нею, давньоримський імператор Клавдій II заборонив молодим людям призовного віку одружуватись, вважаючи, що так військові будуть більш віддано служити своїй країні.

Але священик Валентин всупереч суворим заборонам продовжував вінчати закохані пари.

Це тривало недовго.

Дізнавшись про таке зухвале порушення закону, імператор засудив священика до страти.

Перебуваючи у в’язниці, юний священик закохався в чарівну дочку наглядача.

Про те, що хлопець небайдужий до неї, вона, на жаль, дізналася лише після його страти.

На згадку про сміливого романтика у неї залишилася лише записка.

Звідси і бере початок одна з найпопулярніших традицій — дарувати валентинки.

Почнемо з головного атрибуту цього прекрасного свята — листівок у вигляді сердець, так званих “валентинок”.

Вони можуть бути будь-якого розміру, кольору, стилю і дизайну.

Головне — із милою запискою всередині.

Бо це і є їхнє головне призначення — зігріти своїм вмістом серце коханої людини.

І не лише коханої.

Валентинками вітають друзів, товаришів, колег по роботі і навіть вчителів — тобто усіх важливих людей.

Цілком зрозуміло, чому цього дня зростає попит на квіти.

Особливо — на троянди.

Важається, що родоначальником традиції дарувати коханим саме червоні троянди виступив Людовик XVI, який підніс такий букет Марії-Антуанетт.

Погодься, виглядає це все, ну, дуже пристрасно!

14 лютого цими відтінками заповнюєть вщерть усе.

Неспроста.

Червоний колір означає пристрасть, а білий символізує чистоту любові.

Солоденькі смаколики завжди піднімають настрій.

Тому й не дивно, що кохані люблять тішити одне одного смачнющим шоколадом.

Поки у США на свято Валентина дарують цукерки у формі сердець, в Італії цей день так і називають — «солодкий».

Поки одним подобається дарувати солодке та квіти, інші люблять обирати небанальні подарунки для своїх коханих.

Хтось купує дорогоцінний годинник або прикраси, а хтось — робить привітанням своїми руками.

Романтична вечеря, спонтанна поїздка або просто похід у кіно.

Що б ти не обрав(-ла), головне провести цей день разом.

Жодних незлагод і сварок, тільки — любов!

Які б грандіозні плани ти не мав(-ла) на День святого Валентина, пам’ятай — це лише можливість зайвий раз нагадати про свої почуття.

Любити ж потрібно щодня!

Нагадаємо, раніше ми публікували гарні слова для коханого.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.