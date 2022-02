Партнерські пологи: усі “за” і “проти” – чесна відповідь експертки

Партнерські пологи сьогодні дуже популярні, але думки про доречність перебування чоловіка в пологовому залі полярні.

Хтось упевнений, що присутність на пологах негативно впливає на тата й чоловіка, а хтось, навпаки, вважає, що така практика лише зміцнить шлюб і сприятиме «перезавантаженню» ставлення до жінки й дитини.

То чи варто долучати чоловіка до цього процесу?

Публікуємо уривок із книги Наталії Сіліної Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію (видавництво Vivat).

Найбільше чоловіків лякає невідомість. Але питання спільних пологів стосується низки речей, про які треба подумати.

Рішення Народжувати Разом однозначно вплине на чоловіка негативно, якщо воно ухвалене однобічно, без попереднього обговорення та пояснення всіх деталей. Важливо, щоб чоловік був готовий прийняти… фізіологію.

Китайські науковці провели дослідження виявили тісний зв’язок між емоційним станом вагітної та подальшими ускладненнями під час пологів та в післяпологовому періоді.

Так, у вагітних, які мали хронічний стрес, частіше спостерігалися випадки передчасного відшарування плаценти, а перееклампсію та гестаційний діабет частіше діагностували в тих, хто або не мав партнера, або був позбавлений підтримки протягом вагітності.

Тому емоційна участь партнера під час вагітності жінки дуже важлива — саме емоційна участь, а не просто факт присутності.

Чоловіки в спілкуванні з психологами неодноразово зазначали, що бояться «побачити щось таке», що в майбутньому відіб’є сексуальний потяг до жінки назавжди.

І варто зазначити: у такому підході є й провина жінок, адже більшість із нас досі червоніє від слів «вульва» та «менструація», а деякі чоловіки та жінки навіть не знають, як працюють організм та репродуктивна система.

У такому разі сподіватися на спокійне ставлення до крові, криків, переймів та інших фізіологічних процесів неможливо. Це ще один вагомий аргумент на користь необхідності якісного статевого виховання в національному масштабі.

Отже, запобігти негативному впливу партнерських пологів на психіку чоловіка допоможуть такі фактори.

Медичний персонал уже давно навчений вести такі пологи (це світова практика) і завжди намагається координувати процес так, щоб породілля та її партнер почуваються в безпеці.

Буває, що ускладнень під час пологів уникнути неможливо, тому чоловік і має пройти курси для вагітних пар, щоб не панікувати, а саме допомагати.

Якщо в пари період загострення сімейних проблем, криза, переламний момент, то спільні пологи можуть лише погіршити ситуацію та вилитися не тільки в огиду до жінки, але й у дистанційованість тата від дитини.

На це жінка зазвичай відповідає «повним зануренням у дитину», і прірва в стосунках лише збільшується.

Коли жінка перед пологами потрапляє до приймального відділення лікарні, їй пропонують підписати дозвіл на проведення певних медичних втручань.

Саме в цей момент потрібна людина, яка пройшла курс підготовки до пологів і допоможе швидше ознайомитися з документами, підписати всі папери та запевнити партнерку в безпеці.

Саме так, запрошення і ніяк інакше.

І спокійно прийняти відмову в разі, якщо ваш чоловік до цього не готовий.

Я чітко пам’ятаю відповідь затятого прихильника фізіологічних пологів Мішеля Одена на питання, чи треба брати чоловіка на пологи.

Він сказав: «У природі ви десь бачили, щоб самка запрошувала на пологи самця?».

Чоловікові добре б зрозуміти, що він супроводжує свою кохану під час пологів з метою допомогти їй пережити цей досвід, служити їй, а не контролювати лікарів.

Під час пологів для жінки важливі відчуття безпечного простору та присутність людей, яким вона довіряє.

Наталя Сiлiна — кандидатка медичних наук, лікарка вищої категорії, засновниця й головна лікарка медичного центру «Lior», засновниця освітнього проєкту «Dr.Silina. Школа жіночого здоров’я», членкиня міжнародного товариства гінекологів-ендокринологів і Європейського товариства репродуктологів та ембріологів, експертка із сексуальної освіти UNFPA та UNICEF.

