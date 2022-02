Що важливо знати про інфаркт: фактори ризику, симптоми та перша допомога

Перші ознаки інфаркту – як не пропустити небезпечні симптоми.

Інфаркт міокарда – це одна з найбільш небезпечних форм ішемічної хвороби. Він викликає незворотні зміни в серці внаслідок порушення кровотоку. У випадку, коли кровопостачання порушено на 15 і більше хвилин, постраждала ділянка серця просто відмирає.

Важливо знати, що від правильної допомоги в перші хвилини інфаркту буде залежати результат захворювання.

Без перебільшення, вчасно надана перша допомога та своєчасно викликана «швидка» можуть врятувати людині життя.

Несвоєчасно надана перша допомога може коштувати людині життя. Тож зволікати не можна у жодному разі!

Фото: Pixabay

