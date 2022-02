Підкорити її на всі 100%. Що подарувати дівчині на День закоханих

Що подарувати коханій на День Святого Валентина – найкращі ідеї.

14 лютого вже близько, а ти досі не визначився, чим здивувати свою даму серця?

Квіти та цукерки – занадто банально?

Спробуй знайти ідеальний сюрприз для неї у нашій підбірці.

Ми відшукали подарунки, які точно сподобаються твоїй коханій.

Помада, туш, хайлайтер – не обов’язково вибирати подарунок із декоративної косметики.

Здивуй свою кохану натуральним доглядом для шкіри і волосся.

Пінка для вмивання, пілінг для обличчя, скраб для шкіри голови, сироватка для волосся.

Компоненти такої косметики – екстракт календули, арганова олія, бджолиний віск, вітаміни.

Жодної синтетики чи парабенів, які можуть викликати алергію чи провокувати рак.

Натуральні засоби для догляду біосумісні з клітинами шкіри.

З такою косметикою здоров’я твоєї коханої буде в безпеці.

Організуй для неї б’юті день. Подаруй сертифікат на процедури в салоні краси.

Манікюр, похід до косметолога, оформлення брів чи фарбування волосся.

Твоя половинка точно зрадіє можливості розслабитися і змінити імідж.

Для того, щоб подарувати дівчині приємні відчуття, не обов’язково звертатися до професіоналів.

Ти і сам можеш створити романтичну атмосферу.

Придбай якісну олію для масажу, аромасвічки, улюблені фрукти своєї коханої, увімкни спокійну музику.

Рецепт ідеального вечора для відпочинку тіла і душі твоєї обраниці.

Головне – зроби це регулярною традицією.

Так стосунки тільки зміцнішають.

Карантин змусив людей проводити вдома більше часу.

Але у власній оселі теж потрібно мати стильний вигляд.

Піжама – гарне поєднання краси та зручності.

Здивуй кохану елегантним шовковим комплетом.

Навіть удома вона має почуватися королевою.

Чудовий варіант для презенту.

Вона згадуватиме тебе щоразу, як загортатиметься у цю річ.

Подаруєш тепло в усіх сенсах.

такий подарунок підійде для дівчат, які активно ведуть інстаграм.

Кільцева лампа допоможе твоїй обраниці знімати якісніші сторіс та фото.

Твоя дівчина має велику жагу вдосконалюватися?

Хоче прокачати англійську, опанувати ораторське мистецтво чи піти на балет?

Подаруй їй цю можливість. Такий вклад у саморозвиток кохана належно оцінить.

Твоя дівчина марить сукнями чи хоче прикупити новий жакет на весну?

Ти б залюбки зробив такий подарунок, але боїшся не вгадати з розміром?

Є ідеальний вихід. Запропонуй своїй половинці спільний шопінг.

Можливо, ти не дуже любиш ходити по магазинах.

Але емоції обраниці після того, як ти подаруєш їй кофтинку мрії, цього варті.

Кордони закриті, але ніколи не пізно мандрувати Україною.

Влаштуй романтичний вікенд для двох.

Тур до Львова, Харкова, Одеси, Івано-Франківська чи Кам’янця-Подільського.

Подорожі зближують. А враження від них залишаються надовго.

Шанс для твоєї коханої розкритися перед об’єктивом майстра.

Вона залюбки милуватиметься професійними світлинами.

А якщо ви підете на фотосесію разом, це ще один плюс у спільну скарбничку спогадів.

Також виграшний варіант – замовити портрет обраниці у художника або зробити друк її фото на холсті.

Стрибок з парашутом, політ на літаку над Дніпром, майстер-клас з гончарства і навіть поїдка в Чорнобиль.

Даруй їй найдорожче – емоції.

Тим паче є багато сервісів, які пропонують такі послуги.

Сподіваємося, Ранок у Великому Місті допоміг тобі визначитися з подарунком.

Поспішай дивувати кохану і роби це не лише на День Святого Валентина.

Фото: Unsplash

