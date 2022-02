Вихідні у березні 2022: скільки будемо відпочивати

У березні 2022 українці, які працюють за стандартним п’ятиденним робочим тижнем, матимуть довгий святковий вікенд.

Додатковий вихідний українці матимуть у понеділок, 8 березня. У цей день відзначається Міжнародний жіночий день.

А також відпочиватимуть 7 березня. Щоправда, цей день доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня.

Таким чином, буде 9 вихідних і 22 робочі дні.

Загалом, вихідними днями в березні 2021 будуть: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 число.

Фото: Pexels

