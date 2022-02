ТОП-5 подарунків на День святого Валентина

Що подарувати на День Святого Валентина — список подарунків для чоловіків і жінок.

Кілька днів до Дня закоханих, а ти досі не придумаєш, чим порадувати свою другу половинку? Не проблема, адже ми підготували для тебе ТОП-5 подарунків. Читай і обирай.

І не забувай про банальну валентинку у формі серця. Напиши у ній кілька приємних слів і подаруй тому, кого так сильно любиш.

Бережіть один одного і радуйте не тільки на свята!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально відсвяткувати День святого Валентина.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.