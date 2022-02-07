Магнітні бурі у лютому 2022 – календар небезпечних дат

Лютий 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. Особливо складним він буде для метеочутливих людей, втім, у дні сильних магнітних бур недомагання можуть відчувати й усі інші.

В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.

У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у лютому 2022.

Магнітні бурі у лютому 2022

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на лютий 2022

У лютому очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини, обидві на початку місяця.

Також планується кілька слабких та середніх магнітних бур, що рівномірно розподілилися протягом усього місяця.

1-2 лютого – сильна магнітна буря 4-5 лютого – сильна магнітна буря 10-12 лютого – слабка магнітна буря 22 лютого – слабка магнітна буря 27 лютого – середня магнітна буря

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

Головний біль

Загострення хронічних хвороб

Підвищення артеріального тиску

Панічні атаки

Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія

Загальна слабкість, зменшення продуктивності

Безсоння або сонливість

Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зі здорв’ям, під час магнітних бур рекомендуємо дотримуватися таких порад.

Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних

Проводь якомога більше часу на свіжому повітрі

Пий 1,5-2 літри чистої води на день

Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2022.

Фото: Unsplash

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