Магнітні бурі у лютому 2022 – календар небезпечних дат

Лютий 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. Особливо складним він буде для метеочутливих людей, втім, у дні сильних магнітних бур недомагання можуть відчувати й усі інші.
В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.
У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у лютому 2022.
Магнітні бурі у лютому 2022
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на лютий 2022
У лютому очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини, обидві на початку місяця.
Також планується кілька слабких та середніх магнітних бур, що рівномірно розподілилися протягом усього місяця.
1-2 лютого – сильна магнітна буря
4-5 лютого – сильна магнітна буря
10-12 лютого – слабка магнітна буря
22 лютого – слабка магнітна буря
27 лютого – середня магнітна буря
Магнітні бурі – вплив на здоров’я
Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:
- Головний біль
- Загострення хронічних хвороб
- Підвищення артеріального тиску
- Панічні атаки
- Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія
- Загальна слабкість, зменшення продуктивності
- Безсоння або сонливість
Як пережити магнітну бурю
Аби уникнути проблем зі здорв’ям, під час магнітних бур рекомендуємо дотримуватися таких порад.
- Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних
- Проводь якомога більше часу на свіжому повітрі
- Пий 1,5-2 літри чистої води на день
- Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на лютий 2022.
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